Marcha convocada por alcaldes provinciales casi termina en enfrentamientos con los vecinos de la ciudad

Una masiva y ruidosa marcha de campesinos y ciudadanos de provincia exigió a la Asamblea Legislativa Departamental y al gobernador Adrián Oliva Alcázar, promulgar la Ley de 8% del presupuesto de la Gobernación para ocho alcaldías, además entre advertencias emplazó a esta autoridad.

Dos grupos de marchistas entre quienes estuvieron alcaldes de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) se encontraron ruidosamente en el centro de la ciudad y enardecidos gritaron consignas contra el gobernador de quien incluso se dijo que dé un paso al costado.

Al grito de las provincias son también Tarija, los marchistas, entre quienes también estuvieron dirigentes cívicos, ingresaron a la plaza principal exigiendo al gobernador la promulgación de la Ley del 8% y contar con recursos para obras paralizadas.

Los marchistas se concentraron en la puerta de la ALDT, varios legisladores del MAS estuvieron en la movilización, en el mitin, el presidente de la AMT, Álvaro Ruiz García, afirmó que no son sólo los alcaldes que quieren esta Ley, sino las provincias. “La Ley de la igualdad, de la unidad, de la solidaridad, por eso estamos aquí, a eso hemos venido, a marchar pacíficamente”, enfatizó mientras era aplaudido ruidosamente, cuestionó al Comité Cívico departamental y le recordó que Tarija tiene seis provincias.

Al criticar que solamente representa los intereses del gobernador, admitió que le apena decir que están luchando contra algunos tarijeños que les gusta el centralismo departamental, que quieren manejar todo el poder, que deciden a quienes ayudar y a quienes no. “Esta lucha es contra el centralismo departamental, es por la unidad de las provincias. Usted doctorcito del frente pretende negarnos el 11% y decirle a la gente de las provincias que no habrá salud, educación, no, aquí está la gente, la lucha va tener resultados”, insistió el alcalde.

Cuando los marchistas ingresaban a la plaza principal se dieron amagues de enfrentamiento entre algunos excívicos y ambientalistas, como Andrés Aguirre, presidente de CIRDEMA, el titular de la AMT, denuncio agresión, Walter Mogro, negó ese extremo.

Los alcaldes de Yunchará, de Padcaya y de Entre Ríos, Gladys Alarcón, Roger Farfán y Nicolás Herrera, coincidieron en la necesidad de esta Ley para la conclusión de proyectos paralizados. Asambleístas del MAS respaldaron la movilización.

El directivo de los llamados interculturales de Bermejo, al exigir la promulgación de la Ley, dijo que si el gobernador no lo hace, que se vaya a celebrar el Bicentenario con Mauricio Macri.

Dirigentes campesinos también exigieron la promulgación de la Ley.

Director Vergara denunció uso de funcionarios de alcaldías

El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Adel Vergara Vilte, denunció la utilización de funcionarios públicos de las alcaldías para la marcha por la Ley del 8%, sin esa participación la concurrencia de marchistas habría sido demasiado mínima. “Muy reducida, hemos podido ver muchos funcionarios de las alcaldías, la logística, hemos podido ver cómo se ha entregado coca, refrigerio, fue preparado y organizado por los municipios, no se expresa lo auténtico de la gente, hay mucha presión”, afirmó.

“La gente vino obligada, es una acción política, lo que me sorprende es que fue absolutamente reducida, tomando en cuenta el número de alcaldías que se tiene, me parece muy débil, si no fueran los funcionarios sería absolutamente débil”, insistió el funcionario de la Gobernación y criticó las contradicciones de que mientras se habla de diálogo y concertación, se ataque a la gobernación con un aparato político que tiene el Movimiento Al Socialismo MAS y que en esta oportunidad nuevamente fue puesto en movimiento muchos de sus militantes.

Fernando Barral Zegarra

