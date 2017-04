Gobernador no promulgará ley del 8% y espera que la ALDT lo haga para asumir medidas judiciales

El gobernador Adrián Oliva Alcázar no promulgará la Ley del 8% que busca otorgar este porcentaje del presupuesto de la gobernación a ocho alcaldías. La ley sancionada se entrabó y puede terminar yendo y viniendo entre la Asamblea Legislativa Departamental ALDT y la Gobernación. “Yo he sido muy claro, yo he observado la ley, no la puedo promulgar”, admitió tras el acto de embanderamiento de la ciudad por el Bicentenario, la noche de este miércoles, junto al alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira y el presidente de los concejales, Alfonso Lema Grozs.

Oliva al informar que acababa de enterarse que la Asamblea le devolvió la ley, anunció que evaluará la nota y actuará de acuerdo a ley. “Fui muy claro. Voy a hacer lo correcto; no me voy a dejar presionar ni voy a actuar en función a intereses particulares”, enfatizó el gobernador al decir que defenderá los intereses del Departamento, exigió que haya un poco de racionalidad en las cosas y seriedad en la ALDT, terminarán carteándose y enviándose la Ley tantas veces, que dejará de tener importancia por la actitud de los legisladores.

“Desde el inicio de su discusión hubo irregularidades, que pensaba estaban superadas con su sanción y promulgación, “no logro entender qué buscan con esta ley”, acotó al negar que hayan devuelto a destiempo.

“Hemos cumplido con los plazos. Efectuarán las consultas que correspondan y establecer bien la situación antes de avanzar”, prosiguió al reconocer que Tarija precisa del gobierno para acceder a financiamientos de la banca privada y superar la crisis económica que soporta y que se agudiza.

“Que el gobierno nos apoye con recursos como hace con sectores y otras regiones, el empresariado cruceño accedió a plata de los jubilados, para proyectos del gobierno se echa mano de recursos del Banco Central o el Tesoro General del Estado”, cuestionó Oliva.

“Quisiéramos que para Tarija se tenga la misma disposición y voluntad, que no haga nada extraordinario, que hagan lo que hacen para otros, ahora que Tarija lo necesita, aportó al país más de 20 mil millones de dólares en los últimos años en el auge económico del gas”, dijo la autoridad.

“Con el 2% pagaríamos las obligaciones que hoy tenemos y superaríamos esta situación de crisis que vive el departamento”, remarcó la autoridad antes de iniciar el embanderamiento de la ciudad con la bandera rojiblanca del Departamento.

En el inicio del embanderamiento, el alcalde Rodrigo Paz Pereira, reiteró su respaldo al gobernador y llamó a la ciudadanía, “en este mes del Bicentenario” a la unidad y el reencuentro. “El agua, no nos separa, los servicios básicos no nos separan”, exhortó.

Asamblea espera que Oliva promulgue la Ley

La presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, Cecilia Gallardo Suruguay, declaró que esperan que el gobernador Adrián Oliva promulgue la Ley más allá de algunos errores que la carta pueda tener. “Lo que interesa es la fecha que ellos han recibido, el texto de la carta. Aquí lo que se tiene que hacer es que ellos tienen que cumplir la Ley, la hemos remitido porque se cumplieron los plazos, no les queda más que promulgarla, si no quieren hacerla nadie está obligado”, agregó la legisladora del Movimiento Al Socialismo MAS.

“Seguramente el gobernador tiene sus argumentos, “yo me estoy basando en lo que dice la Constitución y nuestro reglamento de la ALDT, nada más que eso y qué dice, desde el momento que se entrega el documento corre”, arguyó la asambleísta.

“A ellos solo les queda cumplir como nosotros cumplimos. Es más, quiero dejar en claro yo no vine para hacer proceso a nadie ni que me hagan y me estoy basando a lo que dice mi asesor, no soy abogada, pero tengo gente que me asesora, me voy basar en eso solamente”, finalizó Gallardo.

Fernando Barral Zegarra

