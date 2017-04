Comenzó un nuevo juicio contra Mario Cossío

En el tribunal de sentencia primero de la capital, el 3 de abril dio inició a un juicio oral público y contradictorio por incumplimiento de deberes contra el exgobernador del departamento de Tarija, Mario Cossío Cortez, cuando no cobró una boleta de garantía contra la empresa constructora de la piscina de la Villa Olímpica, debido al incumplimiento de contrato, informó el fiscal departamental, Gilbert Muñoz.

“Cuáles son los antecedentes a este caso?, es una omisión de ejecutar boletas de garantía de correcta inversión en el anticipo (para la construcción) de la piscina olímpica”, informó Muñoz .

Este hecho se produjo en la gestión 2010, cuando Cossío Cortez fungía como el primer gobernador electo del departamento de Tarija. El caso fue iniciado, ya que existe la posibilidad de que haya un daño económico al Estado, dijo el fiscal. “Este caso se encuentra en debate, es decir que la Fiscalía se encuentra produciendo las pruebas de cargo en este momento, y que posterior a ello se va a escuchar la prueba de descargo, y como es un delito de corrupción, entonces la ley permite que se pueda procesar a estas personas aplicando las normas de la Ley 004, (es decir que al no estar presente los implicados se los declara) en rebeldía”, agregó el fiscal.

Muñiz no quiso indicar el monto del daño económico provocado al Estado, debido a que el dato se encuentra en debate en el juicio oral. “Las boletas de garantía vienen a ser una especie de seguro en caso de que las empresas no cumplan en ejecutar algo del proyecto, entonces como contraparte la función pública puede ejecutar los montos que están establecidos en esa boleta de garantía a favor del estado ante el incumplimiento de contrato, entonces esto es lo que no se habría realizado en su debido momento y esta conducta omisiva a determinado que la fiscalía realice un etapa de investigación y termine con la acusación y ahora el proceso”, finalizó la autoridad.

Mario Espinoza

Comparte Facebook

Twitter