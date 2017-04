Abril es el mes dedicado a prevenir la crueldad contra los animales

Abril es el mes, a nivel mundial, dedicado a prevenir la crueldad contra los animales. En la ciudad de Tarija activistas, asociaciones protectoras como también el Colegio Médico de Veterinarios vienen preparando actividades de difusión de la Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato, además de concientizar a la gente en base a esta norma.

La integrante de Corazón Animal, Jessica Baldiviezo, explicó que “es muy poco lo que se está haciendo por los animales, si bien hay una Ley no existen los mecanismos necesarios para poder hacer cumplir la Ley. Hay casos de maltrato y no hay donde denunciarlos, la gente no sabe a qué oficina recurrir. Todos los días las diferentes organizaciones reciben denuncias de maltrato, lo que hacen es ir verificar y tratar de hablar con las personas”.

Baldivieso acotó que para evitar el maltrato y la crueldad hacia los animales, primero se debe disminuir la sobrepoblación de los mismos a través de campañas masivas de esterilización. “Debemos concientizar y difundir la Ley, nadie conoce que existe una Ley y si existe la Ley no tenemos los medios para aplicarla. Como hemos podido ver, la ONU declara los derechos de los animales; sin embargo, estos derechos todos los días son vulnerados. Este haremos actividades de difusión mediante Corazón Animal que es un grupo que se formó hace varios meses y está trabajando de forma silenciosa y ayudar en lo que pueda”, dijo la activista.

Asimismo Baldivieso recordó que el próximo 22 de abril se realizará una campaña de difusión y apadrinamiento, a su vez dio a conocer como que dicho grupo se creó con el fin de apoyar y ayudar a todos los animales, tras constantes casos de maltrato y abandono. “No tenemos ahora ningún caso que se resolvió por violación y en la ciudad de Tarija se han dado varias violaciones de animalitos. Corazón Animal es la voz de los que no tienen voz”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios de Tarija, Miguel Dávila, informó que la Ley 700 lamentablemente fue promulgada pero no fue previamente socializada en su totalidad e indicó que ni siquiera en los colegios de veterinarios, ya que dicha instancia de manera particular se encuentra analizando esta Ley. “Es preocupante, la sociedad no conoce a fondo la Ley entonces ahora el Colegio Médico de Veterinarios nos estamos abocando al estudio de esta Ley. Estamos trabajando con algunos abogados para interpretarla de manera clara y de manera técnica en cuanto a la sanidad es muy amplio el tema de bienestar animal y crueldad es importante que la población acuda a nuestra instancia. Nosotros somos una organización de control y fiscalización para esos maltratos”, dijo el profesional.

Dávila indicó que el primer lugar al que se debe acudir, en caso de maltraído animal, es el Colegio Médico de Veterinarios que de igual manera trabajan con las sociedades protectoras de animales, pero apuntó que muchas de estas actúan hormonalmente o sentimentalmente; es decir con el corazón y no así viendo la parte técnica. “A veces las sociedades protectoras quieren rescatar perritos, gatitos o diferentes animales y los quieren tener en algún establecimiento y en algunos casos estos no son los más adecuados, no hablo por todos porque trabajamos con algunas que nosotros estamos haciendo el seguimiento pero en muchos casos los animalitos llegan a estar en contacto entre animales sanos y enfermos”, sostuvo el veterinario.

El presidente de los veterinarios se dirigió a todas aquellas personas que se dedican a la compra y venta la venta de animales, ya que en muchos casos los propietarios o tenientes, como los denominó, tienen a las mascotas por un tiempo en casa mientras son pequeñas y luego los descuidan o en la mayoría de casos abandonan. “La principal causa de la sobrepoblación de animales en el Departamento, el país y el mundo es justamente el abandono, y el no tener un control adecuado de la proliferación de estos animalitos. Hay gente que lucra con esto, vende animales de raza, sabemos que hay gente que no tiene conocimiento o el control para hacerles el control a estos perritos y quedan abandonados en la calle”, finaölizó Dávila.

