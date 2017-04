Conclusión de diferentes especialistas: El alcoholismo es uno de los principales causantes de divorcios en Tarija

Diferentes especialistas, entre estos abogados, psiquiatras y representantes de instituciones como el Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental Intraid, y la Secretaria de la Mujer y Familia dieron a conocer que el alcoholismo es uno de los principales detonantes de los divorcios en la ciudad de Tarija, por las severas consecuencias que ocasiona en las familias, una de estas la violencia.

“El alcoholismo sería una de las principales causas significativas que va llevar a un matrimonio a la disolución por la violencia, consecuencias que genera el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, consecuencias en los hijos como también malos tratos a la mujer. El factor socio económico sumado a un factor cultural dependiente hace las mujeres que banquen mucho en Tarija el problema del alcohol y se sufra lo inaguantable”, dijo el psiquiatra y jefe del Departamento Clínico del Intraid, César Oliva.

Asimismo, el preofesional señaló que muchas mujeres soportan vivir con un marido que tiene problemas con la bebida, porque en el fondo tienen miedo a quedar separadas o solas con sus hijos. “Muchas parejas tienen mucha permisividad con el alcohol, pero las parejas de aquí aguantan no solo por el factor económico, sino porque el divorciarse es un tema difícil. Sin embargo, vivir una vida así con un alcohólico es una vida caótica que va generar hijos con problemas de alcohol más allá de la violencia intrafamiliar que viven. Lamentablemente en nuestra cultura no están enseñando que no es malo tomar por cómo se toma en Tarija”, señaló el psiquiatra.

Oliva acotó que el modo de tomar en volúmenes grandes tiene como detonante peleas, accidentes y separaciones pero enfatizó que es un modo muy cultural de los tarijeños y la gente no lo asimila como patológico.

Desde el punto de vista legal, el abogado José Antonio Montellano aclaró que “la incidencia del alcohol en los divorcios es fuerte, ya que obedece a un estilo de vida adoptado en el medio, que casi ninguna actividad está extinta de su consumo principalmente en los almuerzos familiares, bautizos y visitas a los amigos que son solo una excusa para el consumo de alcohol, que en una etapa posterior a su consumo provoca problemas familiares hasta llegar a un divorcio, ya que el alcohol genera celos, provocaciones innecesarias desafíos e imponencia”.

Montellano indicó que estos cambios de personalidad establecidos, luego de consumir bebidas alcohólicas, sin dejar de lado la violencia psicológica y física que se presenta en casi todos los casos, hacen que la vida conyugal sea insostenible teniendo como solución a este conflicto el divorcio. “La mayoría, ante las consecuencias del excesivo consumo de alcohol opta por el divorcio cuando la mejor solución vendría a ser evitar el consumo de alcohol, es más un problema psicológico que legal”, expresó el profesional.

Por otra parte, la responsable de la Unidad de Gestión Integral de la Mujer UGIM, dependiente de la Secretaría de la Mujer y Familia, María Mercado, dijo que cuenta con un programa de fortalecimiento familiar, por la necesidad que tienen muchas familias en recibir orientación y apoyo psicoterapéutico por problemas familiares. “Las principales problemáticas por las que las familias vienen a pedir apoyo es por la violencia, casi un 51% de las familias tienen un problema de violencia intrafamiliar, muchas veces en la pareja que también repercute en los hijos, un 31% de familias vienen por un alto consumo de bebidas alcohólicas”, dijo Mercado.

La psicoterapeuta Mariela Camacho informó que trató a gran cantidad de pacientes, los cuales son padres de familia que están por separarse o ya están en pleno divorcio, con hijos de por medio y tras las diferentes terapias se pudo evidenciar que el excesivo consumo de bebidas alcohólicas en Tarija es grave y subrayó que si este problema no es frenado de raíz tiene consecuencias fatales, una importante es la desintegración familiar, la cual en pocas ocasiones es reparada si no se trata la adicción.

María José Oliva Grimalt

