Mal estado de carreteras dificulta abastecimiento de carne vacuna

El representante de los vendedores del Mercado Central, Ángel Sandoval, dio a conocer que por las constantes lluvias en el Departamento, las carreteras se encuentran en malas condiciones y esto imposibilita tanto el abastecimiento de carne de res como de otros productos. “El día de ayer ha llegado muy poco ganado, será por las lluvias, por los derrumbes y sobretodo también por el estado de los caminos. La ruta al Chaco está un desastre, entonces esperamos que mañana en el transcurso de los siguientes días esta situación se normalice, ya que siempre llegan de cinco a seis carreras diarias y hoy apenas llegaron dos”, dijo el vendedor.

Sandoval señaló que no recibieron la provisión correspondiente de carne desde Villa Montes. De igual manera, señaló que en esta época hay poca demanda de carne motivo por el cual la población no debería alarmarse, ya que no habría una escasez importante de la misma. “Quizá también la carne cruceña está tardando en llegar, pero nosotros no trabajamos con carne cruceña, nosotros trabajamos con carne del valle central a veces hay el inconveniente de que se incrementa el precio en 50 centavos o 1 boliviano por kilo o por dicho traslado, más ahora con el estado de las rutas, pero eso en el mercado no se siente de sobremanera”, finalizó Sandoval.

María José Oliva Grimalt

