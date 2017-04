Aunque no fue ni promulgada: Ley del 8% redujo capacidad de endeudamiento de Gobernación a la mitad

El gobierno nacional, a través del viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, informó que la Gobernación de Tarija puede endeudarse hasta 320 millones de dólares de la banca, aunque en la entidad tarijeña todavía no había ninguna información oficial.

“Nosotros como Ministerio de Economía hemos respondido ya, hemos respondido a la Gobernación de Tarija enviándole lo que es la capacidad de endeudamiento”, confirmó en conferencia de prensa el viceministro citado.

“Alrededor de 320 millones de dólares tiene la capacidad de endeudamiento”, precisó el viceministro al recordar que funcionarios de la Gobernación anticiparon que iniciaron gestiones ante la banca privada nacional en procura de obtener un crédito.

La Gobernación, para proseguir sus gestiones y lograr un crédito bancario, debe cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, agregó la autoridad sobre esta aspiración de la Gobernación surgida el año pasado.

“Cabe aclarar que después de esta capacidad de endeudamiento que se ha respondido, que es el primer paso, lo que tiene que realizar es solicitar lo que es el registro de inicio de operaciones de crédito público con las condiciones del crédito que esté gestionando”, aclaró Cusicanqui.

Aquí lo importante es aclarar que el Ministerio de Economía y Finanzas solamente hace cumplir los requisitos de la normativa para este tipo de trámites”, agregó la autoridad en la conferencia de prensa efectuada en La Paz.

La Gobernación de Tarija tiene la responsabilidad ante su Asamblea Legislativa Departamental ALDT, y ante su pueblo de poder realizar y cumplir estos requisitos para continuar sus trámites y obtener créditos en el ámbito nacional, prosiguió el funcionario público.

El viceministro no dejó de mencionar que recién a finales del año pasado recibieron la documentación necesaria de la Gobernación, que tiene el propósito de lograr la certificación y acceder a financiamiento de la banca privada.

Confirmó que en tres oportunidades, el Ministerio pidió corregir y precisar la documentación, en el marco de las disposiciones legales en vigencia, y recién a fines de marzo pudo completarse la documentación y la información requerida.

La gobernación optó por el camino del crédito bancario privado, para lo cual es necesaria la certificación gubernamental, ante el fracaso de su plan de rescate financiero que no pudo prosperar ante el gobierno nacional.

Ley de 8% redujo capacidad para endeudarse a la Gobernación

La Ley del 8% del presupuesto de la Gobernación para darla a ocho municipios, a pesar de no estar promulgada todavía, redujo la capacidad de endeudamiento de esta entidad que considera 320 millones de dólares, certificado por el gobierno, como paliativo solamente.

La información fue obtenida del secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya Salinas, en una entrevista telefónica lograda por este diario, inmediatamente conocida la versión del viceministro, Sergio Cusicanqui.

No obstante, el funcionario aclaró que por lo menos su despacho, no tenía información oficial o algún documento que confirme la certificación, aunque quienes estaban en la gestión eran los secretarios Karim Leytón y Manuel Figueroa, que no respondieron por su celular.

NUEVO SUR: Licenciado, ¿cuánto de crédito estaban pensando tramitar ante la banca privada?

Rubén Ardaya: 700 millones de dólares.

N S: Si sólo es 320 millones de dólares, como indica el gobierno, como ha mencionado hoy día, ¿es suficiente o es insuficiente para ustedes, de acuerdo a las expectativas que tienen?

R A: Es suficiente para paliar un poco la crisis, pero para relanzar económica al gobierno, no, no es suficiente, nosotros contábamos con 700 millones de dólares.

N S: Entonces los 320 millones de dólares, ¿podría ser un paliativo?

R A: Claro, es un paliativo, lo que pasa es que el gobierno está metiendo en el presupuesto la Ley del 8%, la distribución automática de los recursos y eso nos quita capacidad de administrar nuestro presupuesto, esa es otra de las consecuencias que tiene esa ley del 8%.

N S: ¿Ya están tomando en cuenta esta Ley a pesar de no estar promulgada?

R A: Claro, claro, ya toman en cuenta eso.

N S: Licenciando, un favor, a ver si confirma que el gobierno dio la certificación.

R A: Eso hay que ver con los secretarios Karim Leytón o Manuel Figueroa, ellos son los que reciben esta información.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter