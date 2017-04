Asambleístas del MAS presurosamente acuden a “verificar” ausencia de empleados públicos para asistir a marcha

Según el asambleísta por el Movimiento al Socialismos MAS, Basilio Ramos Quispe, la atención en la sala de emergencias del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJDD fue abandonada para poder asistir a la marcha convocada por el Comité Cívico de Tarija, en rechazo a la promulgación de la Ley del 8%.

Sin embargo, el jefe médico de la sala de emergencias, Vladimir Velásquez, dijo que no se puede abandonar el lugar, si una sola persona de emergencias falta se produce un caos.

Ramos, sostuvo que “lo que estamos verificando es si hay atención o no, pero nos dicen que no hay atención en emergencia. Hay gente que debe ser atendida por emergencia, tampoco lo están haciendo y no llama la atención que están llenado de letreros y papales que dicen no al 8%”.

Por su parte, Velásquez aseveró “es inconcebible un servicio de emergencias que pare por más de un minuto o haya falta de personal. Nuestras autoridades saben eso y es así que si hay medidas de presión, bloqueos, paros, marchas, feriados, etc., emergencias no para”.

Ramos acotó que también se trasladó hasta las oficinas del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, donde encontró las puertas cerradas y le indicaron que procedieron a la fumigación de las oficinas; pero aseguró que vio gente al interior de la repartición, agregó que si los funcionarios no trabajaron no recibirán paga.

Fiscalía

El fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz Ortiz, fue consultado sobre si existía alguna orden para que la Fiscalía proceda en relación a esta marcha; respondió que la población tiene todo el derecho y es libre de marchar, y que el Ministerio Público solo interviene si hubiera un hecho de violencia.

Dirigente campesino

Según el secretario de Hacienda de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija FSUCCT, Isaías Condori, era una marcha convocada por la Gobernación y que ellos también realizarán otra, éste miércoles en la mañana, con todas sus bases en favor de la promulgación de la Ley del 8%.

