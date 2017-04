Jubilados petroleros apoyarán marcha de protesta contra ley del 8%

Este lunes por la mañana el gobernador Adrián Oliva Alcázar rechazará y devolverá, a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, con observaciones, la Ley del 8% con respaldo de los marchistas que volvieron a ser convocados por el Comité de movilización. “Sí, efectivamente, nosotros lo vamos a acompañar, están llegando gente de las provincias, hay campesinos, sectores de los barrios, de las instituciones, de la universidad”, confirmó el presidente cívico, Teodoro Castillo Sánchez.

El gobernador rechazará la Ley, según anticipó la propia autoridad en días pasados, cuando admitió que no promulgará este instrumento legal sancionado por la ALDT por considerar que afecta el presupuesto de la Gobernación, sus programas y proyectos.

El dirigente cívico, al convocar nuevamente a la ciudadanía a la marcha de rechazo y pedido de archivo este proyecto de ley, aseguró que de ninguna manera están buscando la confrontación y la violencia como dieron a entender algunos críticos de los cívicos. “Estamos yendo a la Asamblea a pedir que esta Ley sea archivada y tratar de reencontrar a los tarijeños ir a nuevas reuniones para ver la Ley, tratar de mejorarla o elaborar otra que permita la llegada de recursos a las provincias”, argumentó.

El representante aseguró que nunca estarán en desacuerdo en que los recursos lleguen a las provincias, pero tiene que ser en consenso con todo el Departamento, no mediante una Ley agarrada políticamente para asfixiar la gestión del gobernador.

Los cívicos y el comité de movilización este viernes se reunieron con el comandante de la Policía para pedirle su acompañamiento en la movilización y evitar actos de vandalismo, a veces hay gente infiltrada, asimismo precautelar el tránsito vehicular. “Será una marcha pacífica, pero bulliciosa, que pedirá el archivo de la ley del 8%, vamos a acompañar al gobernador”, insistió al asegurar que la reunión con la Policía fue con altura, los uniformados pidieron cordura y anticiparon que resguardarán la policía.

Los cívicos esperan que la marcha sea multitudinaria a pesar del horario, confían en que la ciudadanía se sume en su mayoría, sobre todo de los barrios cuyos proyectos de electrificación y suministro de gas a domicilio están en riesgo.

La dirigencia cívica también se reunió con dirigentes universitarios de la FUL para pedirles su participación. Reiteraron que la concentración será en la pasarela de la Loma de San Juan desde donde se desplazarán a la ALDT.

Jubilados petroleros asistirán a marcha y rechazan Ley

La Asociación de Jubilados Petroleros de Tarija confirmaron su asistencia a la marcha de este lunes y rechazaron la Ley del 8% promovido por ocho alcaldes. “Nosotros no vamos a permitir que sigan avasallando a Tarija”, advirtió el dirigente Sergio Janco Puita.

“Al afectarse programas sociales los adultos mayores serán perjudicados como la canasta alimentaria y en los Centros para la niñez. Seguramente el lunes vamos a decidir, vamos a buscar el cierre de la Asamblea o revocar a los asambleístas. No pueden decidir 16 asambleístas los destinos de Tarija, eso no vamos a permitir, no pueden ir a Cochabamba a recibir consignas políticas, el gobierno tomas las decisiones, eso es sobrepasar los destinos de Tarija, tenemos un gobernador”, sostuvo. el jubilado.

De acuerdo con Janco lo que tiene que hacerse es modificar el 45% de las regalías departamentales que recibe el Chaco, que el chaco tenga el 45% de su producción provincial, eso se planteó la anterior semana y después hacer la distribución que quieran.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter