Economista tarijeño: “Propuesta de Tarija sobre el Pacto Fiscal es sólida”

El Gobierno nacional administra el 88% de todos los recursos del país, las ETAs (Entidades Territoriales Autónomas: gobernaciones, municipios y universidades) sólo el 12%, casi el total del dinero está centralizado. “Del presupuesto 2017, el gobierno nacional controla el 88% del presupuesto de la nación, están concentrados los recursos, 12% solamente va a las ETAs”, confirmó el economista y docente universitario, Gabriel Gaite.

El economista dijo no tener el monto del presupuesto en ese momento para ver cuánto de dinero está concentrado en el gobierno y cuánto se desprende a las ETAs, que con el proceso autonómico en curso tendrían que tener una mayor asignación.

De acuerdo con Gaite, la idea es que con el pacto fiscal estos porcentajes se modifiquen de manera que las ETAs tengan un mayor porcentaje, de acuerdo a las competencias que les fueron transferidas con el proceso de autonomía. “La idea es esa, primero que no se toca la renta petrolera, esa es la condición innegociable, regalías e IDH, son dos cosas, no se toca la renta petrolera, lo segundo es que el gobierno tenga que ceder su coparticipación en los tributos”, explicó.

“Que ceda una parte a las ETAs para reforzar financieramente”, agregó el economista, al indicar que con el pacto fiscal aquel 88% tendría que bajar; sin embargo, eso necesariamente tendría que negociarse entre todo el país.

Gaite además dijo que Tarija tiene una propuesta sobre cómo tiene que ser el nuevo pacto fiscal en el país, en contraste a lo que pretendía el gobierno, de difundir solamente información con relación a las finanzas y su distribución. “Estamos socializando la propuesta tarijeña”, agregó al informar que este jueves fueron a socializar toda la problemática del pacto fiscal en Bermejo con lo cual concluían este período de socialización y de difusión de información.

“Nuestra propuesta es sólida y aceptada en las provincias, lo peor sería no tener nada, Tarija creo tiene en este momento la propuesta más desarrollada en el país, tiene dos partes: cómo tiene que redistribuirse los recursos del país entre el gobierno y las ETAs. La otra parte es aclarar que la situación económica de Tarija no es como se la pinta, que tiene un PIB alto, visibilizar la situación de este departamento que no es como la piensan en el resto del país”, finalizó sin entrar en precisiones.

