ANAVIT pide el retiro de trancas de El Portillo y La Pintada y la renuncia del director de Vias Bolivia

Los viticultores afiliados en la Asociación Nacional de Viticultores ANAVIT en voto resolutivo exigen el retiro de las trancas de El Portillo y las proximidades de La Pintada y la renuncia del director de la empresa Vías Bolivia, Maicol Choque.

En el documento mostrado por el directivo del sector, José Sánchez Gareca, responsabilizan a Choque de dividir a los productores en el intento de mantener las trancas que, de acuerdo a los viticultores, son una traba para el desarrollo y la producción.

NUEVO SUR (NS): ¿Con quiénes firmaron el acuerdo?

JOSÉ SÁNCHEZ (JS): Eso se ha hecho con Vías Bolivia, en la administración del ingeniero Marcelo Sosa (cuando era director de ABC).

N S: ¿Está cumpliéndose o no el acuerdo?

J S: Desgraciadamente no, aparece otra tranca y mañana va aparecer otra.

N S: ¿Qué dice el voto resolutivo?

J S: Primero, que se cumpla lo acordado, lo pactado, si no se cumple, instamos a las autoridades de todos los niveles que sientan por Tarija que no pueden haber trancas en los caminos al área rural…

N S: ¿Están dando plazo?

J S: Claro que sí, estamos dando el plazo necesario, que se tome en cuenta, esto lo van a saber las autoridades nacionales, porque no puede ser que sigamos en esto, no podemos seguir en una indolencia de nuestras autoridades en general, peor todavía si hablamos de parlamentarios, de asambleístas, por Dios, discúlpenme, ustedes fueron al Valle, qué tal esa parada obligada, si usted estuviera con sus pollos, su fruta, qué diría lógico que haya una reacción, además que primero pongan la tranca allá arriba para San Lorenzo (ironizó). Por qué vulneran las leyes de nuestro país, esa es nuestra bronca

N S: ¿Cuántos días es el plazo razonable que están dando?

J S: Vamos a darles el tiempo necesario, eso está sujeto a algunos hechos, después veremos qué hacer.

N S: ¿De qué manera les perjudica la tranca?

J S: Solamente voy a dar una respuesta, la palabra tranca es parada obligada, lo colateral viene después, usted es productor entra y sale a la ciudad, en segundo lugar es una injusticia, unos pagan, otros no pagan.

N S: ¿Quiénes no pagan?

J S: Zona norte, usted va a San Lorenzo todos los domingos si no me equivoco, no hay una tranca, no hay peaje, usted va la zona sur hasta Pampa Redonda, no hay retenes y por qué tiene que haber para nosotros, no le daría bronca que siendo productivo le pongan retenes, esa es la respuesta querido amigo.

N S: ¿Cuál debería ser el lugar adecuado para un retén hacia el sur?

J S: El acuerdo que tenemos nosotros con el señor Bakovic, que en paz descanse, esas trancas tienen que estar fuera del valle central, así como se portaron machos los sanlorenceños , dónde está la tranca de la zona norte, fuera del túnel (de Falda La Queñua) nosotros por qué tenemos que tener trancas allá. Esa es la respuesta que le doy…

N S: La tranca tiene que estar más allá de Padcaya.

J S: Por supuesto, ese es el acuerdo que tenemos desde el 2002.

N S: ¿En qué lugar exactamente?

J S: En Chalamarca, excampamento de la Queiroz Galvao, ahí hay agua, hay luz, hay lo que quieran. Sabe qué, queremos hacer de nuestro valle central de Tarija, libre de trancas.

N S: Una región expedita.

J S: Por supuesto, eso es, eso quiere Tarija, eso queremos todos.

Rosillanos buscan construir dos presas para tener agua

Los rosillanos, dedicados en general a la producción de leche y queso, esperan concretar dos represas para contar con agua para la agropecuaria y mejorar la producción y volverse una potencia como era en años anteriores. “Si no solucionamos el problema de agua, no sé dónde irá la gente, la situación se torna difícil, la gente se irá a Argentina, a Bermejo como siempre lo ha hecho y Rosillas se queda despoblada”, advirtió el productor Orlando Gonzales.

Se prevé que este fin de semana, en ocasión de la Feria de la leche y el queso en Rosillas, el gobernador Adrián Oliva anunciará la retoma de la presa cuyo proyecto está concluido, incluso estaba en construcción, se prevé una inversión de 22 millones de bolivianos.

Esta represa tiene el nombre de “Marco Moreno”, todo está definido para su conclusión, la zona que será cubierta con el embalse de agua está despejada, la gobernación cubrirá el costo del proyecto esperado por los productores de Rosillas.

