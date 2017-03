Todo listo para la marcha de protesta contra la ley del 8 %

La dirigencia cívica y organizaciones afiliadas convocaron a una marcha de protesta y contra el abuso de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, que aprueba leyes como las del 8% que afectarán al presupuesto de la Gobernación poniendo en riesgo programas y proyectos de servicios básicos.

En conferencia de prensa del Comité de movilización en defensa y la no aprobación de la Ley de 8%, estuvieron presentes representantes que llamaron a la ciudadanía “a la gran marcha el 3 de abril a partir de las 08.30”, según el cívico, Teodoro Castillo Sánchez. “Esta es una marcha por la dignidad, no tenemos que seguir permitiendo el abuso que está cometiendo la Asamblea y el mismo gobierno central con el departamento de Tarija, desde la casa cívica estamos apoyando, somos parte del Comité de movilizaciones”, agregó.

El dirigente del Comité de movilización, Wilfredo Vicente Luis, declaró que como parte de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve apoyan la movilización para decir “no al 8%, más que todo nos basamosen los servicios básicos y otros proyectos de la gobernación y la alcaldía. “Nos afecta en el tema del gas, de la iluminación, también algunas otras obras como el hospital Materno Infantil que van a ser paralizadas, por eso nos sumamos a la marcha y convocamos a los vecinos de los barrios, esta lucha no es política, es por el Departamento”, dijo

Aseguró que están presentes todos los sectores, gremiales, transporte, campesinos, mujeres para apoyar a la marcha, la concentración será en la capilla de la Loma de San Juan desde donde partirán para llegar a la plaza principal.

La presidenta del Comité Cívico Femenino, Fátima Carrasco Galván, convocó a las mujeres quienes conocen la crisis que las familias tarijeñas están atravesando, la paralización de la economía que puede ser peor mientras la gente siga pasiva. “Vamos a hacer sentir nuestra voz en esa marcha que sabemos que va ser masiva porque el pueblo tarijeño va responder, la economía está paralizada, no hay dinero en los bolsillos, con la Ley del 8% la economía irá de mal en peor, nos afecta a todos, habrá más pobreza”, sostuvo

La dirigente campesina, Matiasa Valencia, declaró estar preocupada como expresaron el a Cumbre efectuada en el autotransporte, reiteró el llamado a la marcha, la gente del campo y la ciudad se dieron cuenta de la necesidad de defender al Departamento. “No estamos defendiendo al gobernador, que quede bien clarito eso, estamos defendiendo a nuestro Departamento, la Asamblea está sacando leyes de perjuicio, pedimos que coordinen con nuestra sociedad y se llegue a acuerdos para sacar una ley”, exhortó.

Alcaldes llaman a dialogar y reprueban marcha cívica

Los alcaldes, a través de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) llamaron al diálogo y reprobaron la convocatoria a marcha de protesta contra la Ley del 8% y la Asamblea Legislativa Departamental, contrariamente piden a la Gobernación informar con cifras sobre su realidad económica. “Deberían seguir el camino del diálogo, la concertación, el encuentro, la Ley del 8% fue socializada con los cívicos y Fejuve. “Antes de marchar deberían pedir al gobernador informe de su gestión para revisar los números”, exhortó Álvaro Ruiz García.

Ruiz reiteró que el 8% no afectará la ejecución del camino al Chaco. “Los tramos más importantes se ejecutan, el oncológico tampoco se paralizará, los recursos están garantizados. Hay una marcha con mala información, lo único que hacen es perder el tiempo”, enfatizó el alcalde.

Ruiz también aseguró que irán aclarando la información como lo hicieron en el Chaco donde sacaron un manifiesto de apoyo al 8%, debe seguirse el ejemplo del Ministerio de la Presidencia de reunirse y con información clara y números demostrar que no afectan como se critica. “No afecta al Seguro Universal de Salud Tarija Susat, no pagan desde el año pasado, el año pasado ya cortaron algunos servicios, no pagaron el Programa Solidario Comunal Prosol. Es importante que el gobernador dé su informe. Los alcaldes buscarán acercarse a las entidades para explicar que el 8% garantiza traer recursos a Tarija, finalizó Ruiz.

Fernando Barral Zegarra

