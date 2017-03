Se realizan campañas para controlar la emisión de ruidos y el nivel de contaminación de los motorizados

El administrador del Centro Municipal de Revisión Técnica Vehicular, Juan Carlos Camacho, informó de dos campañas simultáneas que realiza la institución para controlar la emisión de ruidos y verificar el nivel de contaminación, ambos producidos por los motorizados.

“Nuestra campaña de control de ruidos consiste en hacer batidas de control, tres veces al mes, en las calles y lugares estratégicos”. Camacho también dijo “la próxima semana vamos a salir, el día jueves, en un lugar estratégico de la ciudad donde existe mayor flujo de motocicletas, las mismas tienen que tener 84 decibeles como sonido básico para poder circular por la ciudad; pero en estas batidas que tenemos un promedio de cien motocicletas, un treinta por ciento son infractoras”, expresó el funcionario.

El límite aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 65 decibelios, un ruido por debajo de esta medida no produce molestias pero en las ciudades es poco probable que esto ocurra.

Por otra parte, el administrador del Centro de Revisión Técnica Vehicular del municipio, mencionó que decomisaron quince motocicletas durante una batida que hicieron cerca del Mercado Campesino.

La campaña se realiza conjuntamente con Tráfico y Transporte, la Guardia Municipal y la Policía Boliviana. “El tema de los vehículos, tenemos el problema con la bocina lo cual genera una alta contaminación acústica pero hemos podido evidenciar que el vehículo, que genera más ruido en nuestra ciudad y genera malestar, estrés y varias molestias en la sociedad es la motocicleta, es por eso que estamos realizando esta campaña intensiva. Primero hemos hecho concientización el año pasado, pero ahora nosotros (…) motocicleta que esta con un ruido no permitido directamente la decomisamos”, dijo el administrador.

Campaña contra la contaminación por gases vehiculares

Refiriéndose a esta campaña, Camacho reveló que la matriz energética de muchos vehículos es transformada artesanalmente, lo cual representa mayor contaminación. “Esta campaña vamos a hacerla durante todo el año. Nos hemos dado cuenta que es un problema muy serio en el parque automotor de Tarija, ya son 64.000 vehículos y gran parte de estos vehículos han cambiado su matriz energética de gasolina a gas, pero esta conversión ha sido artesanal cosa que ha provocado que estos vehículos a gas contaminen más de lo que están con su combustible original que era la gasolina”, dijo el funcionario.

Camacho también señaló que en el Centro de Revisión Técnica es donde se regula las emisiones de gas que produce el motor. “El transporte público tiene que tener necesariamente una tarjeta de operación, la misma garantiza que este vehículo ha visitado nuestro centro y le hemos hecho siete diagnósticos. Hemos hecho un análisis del motor a través de la emisión de gases, hemos hecho un análisis de amortiguación, un diagnóstico de luces, un diagnóstico de los frenos. Luego de todo un análisis previo les damos una certificación ambiental y con eso ellos tramitan su tarjeta de operación”, sostuvo.

Por otra parte, informó que durante la mañana de ayer se realizó una batida para controlar las tarjetas de operación y de 180 vehículos revisados solo cuatro contaban con tarjeta de operación.

Sanciones y tramitaciones de tarjetas de operación

“Hay muchos taxistas en la ciudad de Tarija que no están cumpliendo con esta recomendación, que nosotros venimos haciendo hace dos años. Tenemos tres procedimientos de sanción el primero es un plazo de quince días para realizar su trámite de operación, si en una segunda oportunidad encontramos a este vehículo en esta condición le vamos a quitar la placa, en otra oportunidad es una sanción económica entre 200 a 500 bolivianos y quitamos de circulación al vehículo”, dijo Camacho.

Camacho indicó que los sindicatos 4 de julio, 15 de abril, Moto Méndez y el taxi Nexthan tramitado sus tarjetas de operación. “A la fecha nosotros tenemos 867 vehículos que han pasado por nuestro Centro tramitando su tarjeta de operación, pero la mayoría de los vehículos no están contento con este permiso esta mañana hemos contado con un alto porcentaje de taxis independientes que no contaban con el mismo. En nuestros equipos no interviene la mano del hombre todos son con sensores informáticos entonces con nosotros no se puede negociar”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

