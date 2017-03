Empresas de “minivans” que todavía operan en la vieja terminal de buses están fuera de la ley

Según el informe de la máxima autoridad tributaria del municipio, Marcelo Calle Aparicio, las tres empresas de minivan que operaban hasta ayer en la vieja terminal, podían haber estado favoreciendo la trata y tráfico de personas, ya que en el lugar no existe ningún tipo de control; además es irregular que las empresas continúen con su labor en eso predios, ya que no tienen permiso para trabajar ahí.

“Ya vamos a coordinar acciones penales en todo caso porque ponen en riesgo la seguridad tanto de las personas que suben, sin ningún tipo de control como también se puede ver inclusive la trata y tráfico de personas, (ya que ellos están) trasladando a personas menores de edad, sin ningún tipo de autorización. Nosotros vamos a aplicar los mecanismos que por ley nos faculta”, dijo el funcionario.

“Por este motivo se procedió a notificar a tres empresas de minivan operaban sin licencia en el lugar. Se los encontró en flagrancia a esas tres minivan, que funcionan en la exterminal, donde se pudo evidenciar que estaban haciendo tanto la venta de boletas como la entrega y carguío de encomiendas, hemos visto que inclusive estaba cargando pasajeros sin el control correspondiente”, agregó el servidor público.

Calle acotó que tras la entrega de la notificación, ellos deben presentar sus descargos y explicar porqué estaban operando en el lugar. “Estas empresas ya tienen un lugar destinado en la nueva Terminal y no tienen ninguna razón para trabajar en la vieja Terminal de buses. Ellos argumentan que requieren de grandes espacios para sus cargas y para sus cosas, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, pero sí, ellos tienen destinado un espacio en la nueva Terminal. No puedo recordar el nombre de una de las tres empresas, pero dos de ellas son Estrella del Sur y 26 de Marzo”, finalizó el funcionario municipal.

Mario Enrique Espinoza

