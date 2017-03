Dirigentes campesinos anuncian contramarchas para contrarrestar protestas cívicas

El Comité Cívico, en conjunto con sus instituciones, tiene previsto marchar el lunes rechazando la Ley del 8%, pero, por otro lado, el sector campesino marcharía también exigiendo al Gobernador la promulgación de dicha normativa. Se prevé un escenario conflictivo para el próximo lunes 3 de abril con estas dos marchas.

Hasta el lunes 3 de abril debe responder el Gobernador Adrián Oliva respecto a la Ley del 8%, afirmando ya con anterioridad que no la promulgará y la impugnará por considerarla atentatoria contra los recursos del Gobierno Departamental de Tarija y además que es inconstitucional. Ese mismo día, las instituciones marcharán, pero los campesinos anuncian que también podrían hacerlo.

El Comité Cívico dijo que es una marcha pacífica, y que el sector campesino tiene todo el derecho de marchar, y que no irán a ninguna confrontación.

Su presidente Teodoro Castillo informó que la marcha quedó ratificada para el lunes 3 de abril. El lugar de concentración será en la Loma de San Juan a partir de las 08.30, y luego bajarán hasta la plaza Luis de Fuentes y Vargas, para protestar frente a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. “Es una pena como viene trabajando la Asamblea, esperemos que recapaciten, o caso contrario que cierren la Gobernación, y cada uno se reparta como quiere. Piden unidad, cuando no se puede seguir trabajando de esta manera”, dijo Castillo.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) indicó que los barrios de la ciudad vienen organizándose para una masiva marcha. “El día de mañana, no sea raro que salga algún iluminado de la Asamblea, saque alguna resolución para repartirse todo lo que hay dentro de la Gobernación, no está dentro de la seriedad, y los vecinos van a movilizarse”, dijo Edwin Rosas, presidente de Fedjuve.

En tanto, Osvaldo Yucra, dirigente de La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (F.S.U.C.C.T), afirmó que están analizando la marcha que también la realizarán el lunes.

Indicó que entienden la postura de la Gobernación, “porque ya no recibirán sus jugosos sueldos y va a entrar en quiebra política”. Aseguró que la Fedjuve y el Comité Cívico no representan al pueblo, sino a la Gobernación. “Ya hemos entrado en vigilia de los municipios para hacer respetar esta ley, la cual está llegando al sector productor, y Yunchará, El Puente y Padcaya son también Tarija, y quiero que lo entiendan de esa manera. No estamos yendo a pelear porque no nos entendemos, sino para lleguen los recursos del municipio”, dijo Yucra.

Agregó que la FSUCCT está comprometida en hacer respetar la Ley del 8%, y que están alertas a su aplicación.

OTRAS MARCHAS

Ayer por la mañana, un grupo de trabajadoras del Servicio Departamental de Empleo (Sedem), protestaron frente a la ALDT, exigiendo la anulación de la Ley del 8%.

Erick Sibila, representante de las organizaciones sociales y beneficiarios del Sedem, manifestó que están en desacuerdo con la posible promulgación de la normativa, porque consideran que afectará los ingresos de este sector. “Son más de tres mil beneficiarias, y con esta ley, muchas familias quedarían desempleadas. Al reducir los recursos económicos, también reducirán al Sedem. Esta es una primera protesta, pero posteriormente ejecutaremos más medidas radicales”, dijo Sibila.

UDA

El asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Mauricio Lea Plaza Peláez, manifestó que el presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) Álvaro Ruiz, afirmó que el Proyecto de Ley de transferencia del 8% a los Gobiernos Municipales presentado por la AMT solo difiere del proyecto de ley alternativo presentado por su persona en el porcentaje de asignación, y que en lo demás son lo mismo. “Lamento mucho haber utilizado horas de reuniones con este señor explicándole la diferencia cualitativa y de fondo entre los dos proyectos de ley, sin que entienda un ápice. Pero no me preocupa superar su pensamiento elemental, sino quiero evitar cualquier confusión en la gente que no tiene la obligación de conocer el detalle de esta norma”, dijo Lea Plaza, por lo que presentó y detalló un cuadro gráfico sobre las importantes y radicales diferencias entre la Ley del 8% de la AMT, y de su proyecto alternativo.

Asimismo, Lea Plaza, sostuvo que su proyecto alternativo, tenía como naturaleza inversiones concurrentes con los gobiernos municipales (financiamiento de proyectos concurrentes departamentales), y el objeto era regular la inversión concurrente departamental con los gobiernos municipales y que a comparación de destinar el 8%, el proyecto alternativo señala un monto presupuestario anual destinado a la concurrencia, en un mínimo de 5% de regalías.

Y entre otras de las diferencias, el proyecto de la AMT señala que para el mecanismo para la transferencia es por fórmula, automático y con débito, pero el proyecto de Lea Plaza indicaba por formula, mensual, obligatorio hasta el 7 de cada mes siguiente.

Sobre la distribución municipal, el de la AMT, es del 1% por municipio, el alternativo era según el número de pobres en cada municipio.

Entre otros de los puntos, el de la AMT, en cuanto al régimen de administración, será exclusivo de los gobiernos municipales, pero el alternativo señalaba que de los gobiernos municipales, pero con control del Gobierno Departamental.

Omar Garzón C.

