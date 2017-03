Comunidades campesinas tildan a sus dirigentes de “políticos” y los acusan de hablar por todo el campesinado

La dirigente campesina, Matiasa Valencia, lamentó que un grupo de campesinos que sirven a intereses políticos, estén promoviendo una marcha en favor de la Ley del 8% de transferencias directas a los Gobiernos Municipales, cuando se sabe bien que esa cuestionada Norma pone en riesgo el pago del Programa Solidario Prosol y también otros importantes proyectos para las personas que viven en el área rural. “No sólo estamos hablando de importantes proyectos por parte del Gobierno Departamental, como ser riego, servicios básicos, asfalto, producción; sino estamos hablando de beneficios como el Susat y otros”, manifestó la dirigente campesina; asegurando que ellos no piensan en los verdaderos intereses del sector campesino.

Valencia también manifestó también que en su función de dirigente campesino es informar a la población la verdad, que no todos los campesinos están a favor de esa Ley que sólo pretende ahogar financieramente al Departamento. “Es por eso que mi persona junto a otras comunidades campesinas vamos a marchar el día lunes 3 de abril”, agregó la dirigente.

La dirigente campesina, asimismo indicó que la postura que ella y otros dirigentes están tomando, a diferencia del otro sector campesino, no es política. “Yo creo que no hace falta ser profesional para que una persona se dé cuenta de lo que están tramando y es lamentable que muchos dirigentes no se dan cuenta de eso”, expresó y acusó a la dirigencia campesina que promueve la marcha a favor del 8%, de no tener disimulo y que no tienen derecho hablar a nombre de todo el sector campesino. “Ellos no pertenecen a todo el sector campesino de la población tarijeña, sólo son unos cuantos (…) Como dirigente campesina no me siento incluida”, complementó.

Finalmente, Valencia aseguró que el día lunes van a desmentir a ciertas personas afines al Movimiento Al Socialismo, que no es sólo la gente de la ciudad la que saldrá a la marcha en defensa de los intereses de Tarija.

Nuevo Sur

