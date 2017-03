Cámara de Diputados debatirá sacar recursos del IDH para la Agencia Estatal de Viviendas

Una nueva confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se podría venir a los gobiernos departamentales y municipales, ya que la Cámara de Diputados debatirá un proyecto de ley para otorgarle recursos a la Agencia Estatal de Viviendas, los cuales se extraerían del IDH. El MAS señala que no será obligatorio. Cercado asegura que no podrá atender la demanda.

Edgar Rendón Ríos, Diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dio a conocer que esta semana, en la Cámara de Diputados, se ha repuesto un proyecto de ley 312/16, el cual había sido desechado el año pasado, pero ahora será tratado nuevamente y bajo un nuevo número, 116/2017, “que habla de una nueva confiscación al IDH”.

Indicó que el IDH ha sido descuartizado de tal manera que ahora es muy poco lo que los gobiernos subnacionales reciben por este concepto. En este proyecto de ley, los departamentos y los municipios, de su IDH, tienen que darle recursos al Gobierno Central para la Agencia Estatal de Viviendas.

No hay un porcentaje determinado, sin embargo, Rendón cree que seguramente será en función a los proyectos que se vayan a hacer. Pero de hecho, sostuvo que estos no son recursos que los vayan a manejar los gobiernos subnacionales ni los departamentales, ni los municipales, sino el Gobierno Nacional, que con plata de las regiones, va a hacer vivienda para la gente más necesitada.

“Está bien hecho que se haga vivienda para la gente más necesitada, pero que se haga con recursos del Gobierno Central. El Gobierno Central administra casi el 90% de los recursos nacionales”, dijo Diputado del PDC.

Actualmente los recursos para la Agencia Estatal De Vivienda provienen del Gobierno Central, donde tienen una serie de mecanismos para recaudar fondos, pero ahora intenta recurrir al IDH porque el dinero ya no es suficiente.

Rendón manifiesta que se ha vuelto una práctica recurrente en el Gobierno Nacional, que el momento que quieren y necesitan recursos, lo primero que hacen es echar mano del IDH, y por eso el IDH se ha descuartizado, y ahora no tiene ningún efecto, ningún impacto, porque son contribuciones por todo ello.

“El Gobierno actúa de esta forma porque no tiene de donde más sacar recursos. La reducción de recursos no ha sido solamente en el departamento de Tarija, sino también en los otros departamentos, y el Gobierno Central también tiene reducción de recursos, por un lado le quita a las regiones, y por otro lado se endeuda. Entonces sigue teniendo colchón para seguir haciendo inversión. En cambio, los departamentos como de Tarija, se les niega a que se pueda prestar plata, y no puede hacer inversiones”, expresó el Asambleísta Nacional.

EL MAS

Lino Cárdenas Ortega, diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), aseveró que conoce el tema de vivienda a profundidad. Explicó que el proyecto no obligará a las regiones a otorgar recursos a la Agencia Estatal de Vivienda, y que aún no han definido de donde se extraerán los recursos.

Afirmó que los recursos seguirán proviniendo del Gobierno Central en su gran mayoría. Y salvo en casos excepcionales, en que instancias por propia voluntad decidan trabajar de forma conjunta, sea municipios o gobernaciones, se harán los acuerdos y se construirá de forma conjunta las viviendas.

“En principio van a recursos del Gobierno Central los que van a costear las construcciones de estas viviendas. Si los gobiernos departamentales o municipales no quieren este plan de vivienda, no están obligados a aceptarlo. Es una decisión voluntaria. El Gobierno Central no lo va a obligar, no es obligatorio, pero que sí puede trabajar de forma conjunta”, detalló Cárdenas.

MUNICIPIO DE TARIJA

El presidente del Concejo Municipal, Alfonso Lema Grosz, aseveró que dada la coyuntura actual económica, donde los recursos han disminuido drásticamente, no podría ser atendida esta ley.

Sostuvo que este tipo de proyectos de ley, no son el resultado del consenso con las entidades territoriales autónomas, y generan dificultades posteriormente, además de aumentar las posibilidades de nuevas disminuciones para proyectos que son de responsabilidad nacional.

“El riesgo está en que se abra una posibilidad a que se demande recursos del IDH en proyectos de vivienda, teniendo en cuenta que no se tiene la misma cantidad de recursos de años anteriores, un 71% menos que el año 2014. Es un momento complejo, y estas leyes pueden afectar aún más económicamente al Municipio de Cercado”, dijo Lema.

RESALTAMOS:

El Diputado del PDC, Edgar Rendón, hizo conocer que en la anterior gestión de la Gobernación, el ex gobernador Lino Condori firmó un convenio con el Gobierno Central justamente para la Agencia Estatal de Vivienda por 32 millones de bolivianos. “¿Dónde está ese dinero? Que supuestamente deberían haberse ejecutado en el departamento de Tarija para vivienda. Ese es un tema que lo vamos a indagar”, dijo Rendón.

LO LLAMATIVO:

El Diputado del MAS, Lino Cárdenas, indicó que en pasados meses, aprobaron una ley para la reversión de viviendas de las personas que han recibido viviendas, donde muchas personas le habrían dado una utilidad diferente, por ello establecieron un nuevo plan de viviendas.

Las viviendas por Constitución, dice que deben ir a los sectores de escasos recursos. Pero lamentablemente no siempre ha sido así, y ha ido a parar a sectores que tienen vivienda, o han recibido pero lo abandonaron, según dijo Cárdenas.

Por ello, el Estado va a recuperar esas viviendas a través de un procedimiento administrativo, para entregarle a la gente que realmente necesita.

“Hemos visto casos extremos que han recibido la vivienda, pero lo han alquilado para ponerle bares, restaurantes, hasta karaokes, eso es lamentable. Pero esa ley que hemos aprobado, va a permitir recuperar todas esas viviendas, y darle a la gente que necesita realmente”, dijo Cárdenas.

El Diputado del MAS se comprometió con nuestro medio de comunicación para en una próxima entrevista, darnos a conocer al detalle cómo han sido distribuidas las viviendas en el departamento de Tarija, de cuántas son, en qué estado están, y como avanza esta reversión.

Por Omar Garzón C.

Comparte Facebook

Twitter