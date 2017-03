El MAS presentó nuevo proyecto de ley para repartir la mitad de los recursos de la Gobernación entre alcaldías y sub gobernaciones

En horas de la tarde de ayer, la asambleísta de la bancada de Unidad Departamental Autonomista UD-A, María Elena Méndez, mostró su molestia e indignación por el actuar de la asambleísta de la bancada del Movimiento al Socialismo MAS, Jimena Monroy Salinas, quien presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) un proyecto de ley que pretende repartir el 50 por ciento de los recursos por concepto de regalías a los Gobiernos Autónomos Municipales y 50 por ciento para las sub gobernaciones.

Méndez afirmó que el MAS está jugando al “desastre total” con esta ley que seguirá descuartizando a la Gobernación, explicó que lo que ésta haría es determinar el cierre de la institución, ya que, se plantea que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) pasen de manera directa a las provincias productoras como lo es Bermejo y en caso de no realizar las transferencias, se lo haga por medio de débitos automáticos. “Lo que quiere el MAS es que la gobernación no administre un peso y tengamos un Gobernador que vaya a los desfiles y que ice la bandera en los días festivos y que ya no haya el concepto de Gobernación, no se cansaron de despilfarrar la plata en época de bonanza, ni con endeudarnos sin resolver los problemas urgentes y ahora quieren terminar de destruir este departamento”, aseveró la asambleísta.

Indicó que una vez más se encuentran en alerta, para poder defender los recursos del departamento, llamó a la reflexión a los demás asambleístas para que consideren las consecuencias de leyes como esta y la del 8% que genera mayor dispersión de recursos en vez de aunar esfuerzos dirigiéndolos a proyectos estratégicos que vayan a resolver necesidades que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.

Reiteró que con este proyecto de ley se sigue en la lógica de estrellarse contra la continuidad de proyectos macro como los de salud, caminos y de servicios básicos. “En esta gestión se están construyendo y están avanzando paradójicamente con proyectos importantes cuando menos recursos hay y se le quiere quitar aún más recursos a una institución que se encuentra trabajando en los proyectos que se necesitan de manera urgente” concluyó Méndez.

Asambleísta aludida

La asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS de Bermejo, Jimena Monroy Salinas, confirmó que presentó un proyecto de ley para que el 45% del 55% de regalías que llega a la Gobernación para ocho Secciones provinciales, se transfiera a la provincia productora de hidrocarburos.

La legisladora explicó que el proyecto de ley se denomina de distribución de regalías de producción de campos hidrocarburíferos en las provincias. La propuesta exceptúa a la provincia Gran Chaco que recibe directamente el 45% del total del Departamento.

La asambleísta recordó que el Concejal, también de Bermejo, Tito Gareca, presentó un proyecto de ley nacional para modificar la otorgación del 45% al Chaco del total departamental, respetan a esa provincia y sus logros, pero algunas situaciones deben revisarse. “Sin embargo, no es oportuno, no es bueno que entre los mismos tarijeños tengamos que pelear recursos cuando existen ingresos que todavía llegan al Departamento a través de las regalías por los hidrocarburos”, explicó.

“Lo que buscamos es que el 45% que necesitamos para el desarrollo de nuestras provincias, sea sacado de ese 55% que llega, eso no significa que estemos sacando más recursos, estamos hablando de las provincias productoras de hidrocarburos”, explicó al reconocer que este proyecto de ley es a futuro, la asambleísta dijo que el estatuto departamental les faculta la administración de los recursos que llegan al Departamento.

La propuesta fue lanzada con su colega Ana Choque. “Para que los recursos que llegan sean distribuidos de manera equitativa y correcta y beneficiando a las provincias donde están los campos productores”, agregó al indicar que el proyecto fue presentado el 8 de marzo.

Previamente coordinaron con Tito Gareca, preveían modificar el estatuto departamental; sin embargo, como llevaría más tiempo, optaron por el proyecto de ley, que fue explicada en el Gran Chaco y a varios legisladores de diferentes municipios. “Es una ley que está buscando mirar a futuro, a una verdadera autonomía, de acuerdo al Estatuto y de toda la normativa legal en vigencia”, insistió al indicar que el proyecto fue enviado a los alcaldes de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija).

El proyecto de ley también fue enviado a los subgobernadores de cada una de las Secciones de provincia, prosiguió la legisladora que fue criticada, por su propuesta, por algunas de sus colegas, especialmente de UDA.

