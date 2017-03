Alcaldes se reunieron con Morales en Yacuiba y volvieron a defender ley del 8%

Diez alcaldes del Departamento defendieron y aclararon que la Ley del 8% del presupuesto de la Gobernación para ocho alcaldías, no afecta el 45% de regalías que recibe el Gran Chaco, además se reunieron en Yacuiba con el mandatario Evo Morales Ayma.

La confirmación fue de la alcaldesa y directiva de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) Gladys Alarcón Farfán, al añadir que se reunieron con los alcaldes y algunos dirigentes chaqueños, después ofrecieron una conferencia de prensa. “Hemos explicado con información verídica que no va causar perjuicio al 45% que tiene el Chaco, hemos firmado también un manifiesto público de unidad departamental de las provincias, tenemos un respaldo contundente del Chaco”, aseguró.

Las autoridades y dirigentes entendieron muy bien que esta es una lucha de las provincias, agregó. Además se informó que los munícipes estuvieron en algunos medios de comunicación chaqueños, con el fin de explicar y dar a conocer sus puntos de vista.

La alcaldesa además informó que tuvieron una pequeña reunión con el mandatario Evo Morales Ayma en Yacuiba, la autoridad nacional se desplazó a la zona con motivo de la inauguración del Estadio provincial, recientemente construido.

Alarcón informó que los alcaldes fueron invitados a Yacuiba para este lunes por el alcalde Ramiro Vallejos y el subgobernador José Antonio Quecaña Quispe. Los alcaldes mostraron su satisfacción y prevén desplazarse por varias zonas chaqueñas. “Mañana estaremos en Villa Montes, pasado mañana en Caraparí consensuando y haciendo que las organizaciones del Chaco entiendan y tengan una información más clara sobre el alcance de la Ley del 8%, de esa forma lograr su respaldo y apoyo”, informó la alcaldesa.

Consultado si no prevén medidas de presión si no prospera la Ley del 8%, contestó que no hay necesidad, los alcaldes están seguros de que prosperará, se efectuaron las consultas y cuenta con la constitucionalidad correspondiente. “Nosotros más allá de generar una confrontación, queremos generar una unidad departamental y a través de esta Ley estamos todas las provincias fortalecidas aunando esfuerzos y apoyándonos para salir de una crisis que se sufre a nivel nacional”, prosiguió.

Los críticos de la ley del 8% mencionan que dejará sin recursos a la gobernación, que no podrá llevar adelante su gestión, otros anticiparon que este instrumento legal es para cerrar las puertas de la principal entidad pública del Departamento.

Fernando Barral Zegarra

