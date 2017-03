Abogado Gomez vuelve a “aplazar” al Fiscal del Departamento

El abogado defensor de los imputados en el caso Kevin Aguirre, Rafael Linder Gómez Cossío, aseguró que la Fiscalía del Departamento de Tarija tiene muchas falencias en el tema investigativo, debido a ello está cometiendo muchos errores que le llevarán a un aplazo. “Ya se aplazó con el caso Cristian Mariscal y ¿este es el segundo caso con el que se va a aplazar?”, sentenció el abogado.

Acotó que no se puede “meter en cana” a la gente sin pruebas objetivas y científicas. “No podemos presumir más (…) el Ministerio Público tiene muchas falencia, no tiene a su mano la ciencia forense especializada”, cuestionó Gomez.

El defensor no quiso decir que el informe forense estuvo mal, pero expresó que “fue mal valorado e interpretado por parte de la Fiscalía con una intención nefasta de causar perjuicio a mis clientes, el Ministerio Público debe averiguar la verdad, debe ser objetivo”.

Gómez Cossío insistió que la muerte de Kevin se debió a problemas de salud, anteriores a la pelea, manifestados el día de comadres y no por causas de esa riña. “A Kevin se le diagnosticó apendicitis aguda el uno de marzo en Prosalud. Ahí su padre tenía la obligación de hacerle operar ese mismo día, no le hizo operar debido a que no tenía dinero, no le hizo operar porque le dijo `bueno, ponte unos calmantes hijo´, nosotros tenemos la grabación de esto”, sostuvo el abogado.

Gomez agregó que Kevin estuvo de seguridad en la Casa Vieja del Valle de la Concepción el domingo de carnaval, y el lunes también trabajó en el local la Trinchera. “Si hubiese estado mal de salud no hubiese asistido a ninguno de estos lugares”, hizo notar.

Por otro lado, mencionó que Kevin no tuvo lesiones en la cabeza como indicó la Fiscalía, ya que nunca recibió un botellazo en momentos de la reyerta. Se demostró que nunca hubo un botellazo de por medio.

Mario Enrique Espinoza

