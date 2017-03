Doria Medina: “Es necesario diversificar rubro productivo para que Tarija no dependa del gas”

La crisis económica golpea más a Tarija por su dependencia sobre los ingresos por la venta del gas, un 97% de su economía se basa en este sector, es necesaria la diversificación de su rubro productivo para no depender solamente de los hidrocarburos. “La Gobernación de Tarija depende en un 97% de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y de las regalías, otros departamentos como Santa Cruz tienen otros ingresos, al margen de los hidrocarburos”, declaró el dirigente político, Samuel Doria Medina.

“No se ha diversificado la economía tarijeña, que depende fundamentalmente del gas, si no hay gas, Tarija no tiene otros ingresos, por eso la importancia de diversificar la economía de este Departamento”, prosiguió el político.

“Es necesario potenciar el turismo, la industria, la agricultura de manera que si baja el precio del gas no sea el fin para Tarija, sino que haya otros ingresos, es el que más está sufriendo”, prosiguió Doria Medina a su llegada a esta capital este viernes.

“Además tenemos un gobierno que no comparte el costo de esta crisis, quiere pasarlo a las regiones toda la disminución de ingresos y mantener de la administración central”, cuestionó al reconocer que todas las gobernaciones y municipios bajaron sus ingresos.

“El gobierno se llena la boca de autonomía cuando en los hechos es el más centralista, la mayor cantidad de recursos los maneja la administración central, además de las decisiones que se concentraron en el gobierno nacional, cada vez hay menos autonomía en el país”, acotó Doria Medina.

Sobre las políticas hidrocarburíferas del gobierno Doria Medina dijo que no están bien orientadas, las reservas del país no aumentaron, disminuyeron, la negociación con el Brasil es preocupante, ese país está consumiendo menos gas a un precio menor. “Los brasileños han dado señales de que el Estado ya no comprará los mismos volúmenes, lo harán los privados. La negociación con ese país es preocupante. Los argentinos están invirtiendo en Vaca Muerta, con lo cual en algunos años tendrán más gas que Bolivia”, advirtió.

Si será candidato el 2019, contestó que “faltan tres años para las elecciones, hablar de candidaturas es adelantarse, lo que interesa al pueblo es que haya unidad ciudadana más allá de los partidos, para que en enero de 2020, este gobierno se vaya a su casa”.

Finalmente, Doria Medina aseguró estar trabajando en la generación de alternativas que puedan haber consensos, se dio un paso positivo el 21 de febrero de 2016, cuando ganó el NO, en base una unidad ciudadana con organizaciones políticas, colectivos sociales y sectores sociales.

Fernando Barral Zegarra

