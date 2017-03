Carretera al Chaco está en pésimas condiciones por las recientes lluvias

El ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de abril, Damián Castillo, alertó que las lluvias malograron gran parte del camino al Chaco al informar del riesgo inminente para quienes transitan por el lugar. “Lamentablemente con las lluvias de los últimos días sabemos, según el reporte que nos han hecho conocer, que la carretera al Chaco está en pésimas condiciones. Desde la variante Canaletas -Entre Ríos hay una serie de derrumbes con deslizamiento de piedras”, expresó el ejecutivo.

Castillo señaló también que hay lugares en la carretera al Chaco en los cuales las empresas, que estaban trabajando en uno de los tramos cercanos no están haciendo los mantenimientos correspondientes. “Todos los días son las quejas de nuestros compañeros por el mantenimiento del lugar, nosotros hemos hecho notar esa preocupación al Servicio Departamental de Caminos Sedeca y a la Administradora Boliviana de Caminos ABC. Por otro lado, hacia Bermejo, según el reporte que nos dieron, es que hay que viajar con precaución porque hay varios lugares en los que ha caído piedra”, sostuvo el trasnportista.

De igual manera, Castillo mencionó que respecto a la carretera al norte hicieron una serie de reclamos en cuanto a la señalización, subrayando que el día jueves estuvieron en Villa Abecia y pudieron evidenciar que mejoró la situación de los letreros; sin embargo, puntualizó que todavía no están implementados como debería ser. “Nosotros habíamos pedido que los letreros se deben poner con una anticipación de 200 a 300 metros, anunciando que hay lugares donde se está trabajando, esperamos que el tiempo mejore para que las carreteras hacia el Chaco estén en mejor estado porque sabemos que es un riesgo viajar a este lugar por el tema del barro”, informó el ejecutivo.

Empresas abandonan mantenimiento de rutas por falta de pago

El dirigente del transporte sindicalizado 15 de Abril de Tarija, Damián Castillo, informó el viernes que las empresas que realizaban trabajos en la ruta hacia el Gran Chaco abandonaron su trabajo porque la Gobernación no canceló por sus servicios. “El estado de las carreteras es pésimo hacia el Chaco por las lluvias constantes. Lamentablemente las empresas que estaban trabajando, Palos Blancos a Choere, o el tramo la Central a río Isiri, abandonaron y no hay el mantenimiento, ellos argumentan que la Gobernación no les paga”, informó.

Según el dirigente, la Gobernación reconoció que adeuda a las empresas y se comprometió a conseguir los recursos para poder cancelar por el trabajo que realizaron. “Nosotros hemos pedido por lo menos que si la empresa no lo hace, que lo haga el Servicio Departamental de Caminos o subgobernaciones que hagan el mantenimiento, porque los compañeros están destrozando sus vehículos en esos tramos”, agregó Castillo.

