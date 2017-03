Unión Tarija finaliza preparación para enfrentar a Nacional SENAC

Ayer muy temprano el plantel “verdolaga” cerró sus aprestos para este compromisos que se jugará el día sábado por la tarde donde el director técnico Fabián Romero tiene ya el equipo en mente y que dará a conocer media hora antes del compromiso , la práctica culminó con jugadas de pelota parada y algunas para ensayar frente a Senac y algunos juegos recreativos en el complejo García Agreda a partir de las seis de la mañana además que el comité técnico de la Asociación Tarijeña de Fútbol programó y habilitó los partidos a jugarse este fin de semana, para lo cual uno de los partidos más atractivos será el que disputen los elencos de Unión Tarija y Nacional Senac donde ambos tienen la chance de ser el puntero del torneo y estar cerca del ascenso a la primera división del fútbol tarijeño.

Los dirigidos por el profesor Fabián Romero esperan quedarse con la victorias este sábado por la tarde, para lo cual el responsable del club “verdolaga” Diego Romero anunció que este sábado se tendrá uno de los partidos más complicados con el club Senac ya que ambos buscaran quedarse con las tres unidades y para ello la dirigencia del club viene aportando para que a los jugadores no les falte nada”, explicó.

También Romero aclaró que para este compromiso se hace una invitación a todos los hinchas, simpatizantes y amigos que apoyan a Unión Tarija en este retorno a la primera división por lo que la invitación es para todos donde también se puso en venta la casaca del club que estuvo en la Liga del Fútbol Profesional de Bolivia con el precio de 140 bs. Y que estará a la venta en el estadio la bombera este sábado por la tarde.

“El director técnico a la vez indicó que se cuenta con el equipo completo y sobre todo muy motivados para afrontar este compromiso frente al puntero del torneo de la Primera “B” para lo cual la concentración y la actitud deberá estar adelante en cada jugador que sea designado para este compromiso donde todos quieren jugar este cotejo”, finalizó Fabián Romero.

La programación

Primera “B”

Estadio Municipal La Bombonera

Sábado 25 de Marzo de 2017

15:00 Sport Tabladita Vs. Tenis Soccer

17:00 Nacional Senac Vs. Unión Tarija

19:00 Nal. La Pampa Vs. Juan Carlos Ríos

Domingo 26 de Marzo de 2017

Estadio Municipal la Bombonera

08:00 Gob. Municipal Vs. Independiente

10:00 Ed. Técnica Vs. San José

ALBERTO CHÁVEZ

