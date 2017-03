A los alcaldes les tiene sin cuidado resoluciones de la Cumbre Departamental

Diez alcaldes de Tarija, que se reunieron la tarde de este jueves en la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) comenzarán a organizarse desde este lunes para la defensa y aplicación de la Ley del 8%, que está sancionada por la Asamblea legislativa Departamental ALDT y esperan su promulgación. “Hemos estado reunidos diez alcaldes del Departamento, el lunes vamos a empezar nosotros también a organizarnos, vamos a empezar por el Chaco, vamos a visitar los municipios”, confirmó la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón Farfán.

“Los alcaldes también buscarán el respaldo para la Ley, aunque ya fue consensuada antes de su aprobación, la AMT tiene una carpeta llena de votos resolutivos de apoyo, de peticiones de las organizaciones ante la falta de atención de la Gobernación”, argumentó Alarcón y aseguró que tienen el respaldo de los alcaldes del Chaco, el de Villa Montes recordó que cuando esta región planteó el 45% de regalías en Cercado los llamaron separatistas y los votaron, pero igual siguen firmes como parte de Tarija.

Para la alcaldesa es una pena y una tristeza que este problema esté pasando en un año del Bicentenario, con discursos acalorados de discriminación, llenos de odio y politiquería barata que están haciendo algunos dirigentes. “Esto nos apena porque los operadores políticos son empleados de la gobernación, no son autoridades electas por el pueblo y bueno como funcionarios tienen que acatar instrucciones de sus jefes”, cuestionó la autoridad de la zona alta.

“A los alcaldes no les preocupa las acciones que pueda asumir. En el tema legal se verá que la ley es totalmente constitucional y no por unas dos o tres personas que se atribuyen el nombre de todo el Departamento, se dejará de lado una ley que beneficiará”, expresó Alarcón.

Sobre la Cumbre de cívicos y organizaciones efectuada este jueves, respondió que no fue departamental, probablemente de Cercado, no estuvieron autoridades electas, no había autoridades electas, es una decisión unilateral que tomaron algunos dirigentes. “La gente puede solicitar lo que consideren conveniente, sin embargo, la Ley está aprobada y seguramente será promulgada por el presidente de la ALDT. Estamos seguros que así será y Cercado no es el único municipio que pertenece al Departamento”, recalcó la alcaldesa.

Sobre la asistencia de los alcaldes a la Cumbre, el presidente cívico, Teodoro Castillo, aseguró que invitaron al presidente de la AMT mediante nota formal; sin embargo, fueron respondidos de que no podrá concurrir a la invitación.

