Jóven se pone a beber bebidas alcohólicas con “amigo” y resulta violada

El comandante departamental de la Policía Boliviana, Alfonso Mendoza, informó que la pasada jornada, una joven presentó denuncia de violación en contra de un mayor de edad, quien aparentemente la llevó a un alojamiento para agredirla sexualmente; además, al dejarla dormida se llevó sus pertenencias.

El caso ocurrió el 15 de marzo de la presente gestión. Inicialmente la mujer junto al presunto agresor consumieron bebidas alcohólicas en la zona del Mercado Campesino.

El informe policial consigna lo siguiente: “Ella manifiesta que el miércoles 15 de marzo del 2017 en horas de la tarde recibió un mensaje vía watshapp de un amigo que no veía desde hace mucho tiempo atrás, ellos quedaron en encontrarse a las 16.30”, cuando la mujer llega al lugar de la cita se percata que su amigo se encontraba junto a otro y ya llevaban algunas copas consumidas; sin embargo, igual se integra al grupo. Luego de algún tiempo deciden ir a buscar a otro amigo y siendo ya noche quedaron libando bebidas alcohólicas en inmediaciones de la estación de servicios Circunvalación. La víctima indica que desde ese momento no recuerda nada, solo que despertó en el alojamiento La Chapaquita, desnuda con moretones en el cuello y sin ninguna de sus pertenencias; no había su ropa, su dinero, ni su celular”.

El caso a la fecha es investigado por el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Faviola Ríos

Comparte Facebook

Twitter