Reclaman apoyo a terapia asistida con animales

El veterinario, entrenador y representante de Bunker K9, Jaime Pinaya, desde hace tiempo promueve la terapia asistida con animales.

El proyecto tiene la finalidad de asistir a las personas con capacidades diferentes, esta labor permite despertar actitudes que antes no tenían; sin embargo, padres de familia aseveran que no se tiene apoyo ni hay voluntad de las autoridades competentes para la ejecución del proyecto.

“La terapia asistida con animales se está usando hace años, la misma es 100%efectiva.El perro llega donde el humano no puede llegar, por ese sentimiento de empatía que tenemos con los animales; eso ya viene desde la época de los ancestros, siempre hemos querido tener un perrito o gatito a nuestro lado y estos niños con capacidades diferentes tienen eso. No entiendo por qué no la están aplicando en Tarija”, dijo el veterinario

Instituciones que conocen el proyecto

Asimismo, Pinaya presentó varias notas al Centro de Atención a Personas con Capacidades Diferentes CAID, al Servicio Departamental de Gestión Social, Sedeges; al Gobierno Municipal y al director del Servicio Departamental de Salud Sedes, solicitando se lleve a cabo el proyecto en el Departamento, lamentó el no haber recibido respuesta en apoyo a la causa.

“Hay que saber que la terapia asistida con animales está conformada por un equipo multidisciplinario porque entran médicos, fisioterapeutas, psicólogos además del guía canino y el adiestrador canino. El perro es un co-terapeuta, es el que ayuda a que se mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad”, insistió el veterinario.

Ventajas de la terapia asistida con animales

En este sentido, la fisioterapeuta Erika Pinaya resaltó que se realizó una práctica efectuada en un congreso desarrollado el año pasado en el que se pudo ver, de manera rápida, los resultados de la terapia asistida con animales en los pacientes. “Un niño con síndrome de Down no ha tardado más de veinte minutos en interactuar con el animal, luego de estar cepillando al perro no se quería mover de ahí; entonces se puede ver cómo ayuda esto en los pacientes de manera efectiva y rápida porque tiene una conexión mucho mejor que con las personas”, informó el especialista.

También explicó que la técnica no solamente es para una terapia asistida con animales, sino que también se puede preparar a los animales para que trabajen con personas no videntes o con alguna dificultad motriz; enfatizando que al entrenarlos puede facilitarse, de sobremanera, la vida a estas personas.

El caso de un menor de edad con Down

El día de ayer se recordó el día de las personas con síndrome de Down y es por eso que NUEVO SUR entrevistó al señor Álvaro Valdez, padre de Jesús Álvaro Valdez, un menor de tres años y ocho meses de edad con síndrome de Down, quien participó en diferentes actividades mediante la terapia canina. “Mi niño nunca había estado al lado de un perro, como esta vez, gracias al doctor Pinaya la primera vez hicimos pasar al perro por el lado de Jesús sin que se diera cuenta y naturalmente lo toco y empezó a acariciarlo, y luego mi hijo tras diferentes cursos de terapia asistía cambió completamente de actitud de comportamiento, despertó un poco más”, dijo el padre de familia.

Valdez, lamentó que diferentes autoridades e instancias del Departamento no tengan la voluntad de poder apoyar esta causa, la cual cambiaría por completo la vida de muchas familias que cuentan con hijos o personas con capacidades diferentes. “En lo personal estoy agradecido con la vida desde que Jesús llegó a nuestras vidas, con el aprendemos muchas cosas, muchas personas no tuvieron la sensibilidad de decirnos qué tenía nuestro hijo, luego averiguando nos dijeron “su hijo tiene Down”, pero eso sirvió para unirnos más como familia cada día estamos un paso más adelante. Decirles a las autoridades que no tienen el personal adecuado para dar lo que necesita cualquier persona con discapacidad”, expresó el padre de familia.

Más adelante, aseveró que en Tarija hace falta mayor capacitación a las personas que atienden a los niños con discapacidad puntualizando que él vivió en “carne propia” la experiencia de no saber cuál sería el mejor lugar donde su hijo sea orientado para salir adelante. “Espero que esto sirva para motivar a las demás personas, que quizá por temor o vergüenza no se animan a hablar pero esperemos que este sea el primer paso para tratar de conseguir el proyecto del doctor Pinaya, porque la persona que lo vive y ve en el curso siente el apoyo de la terapia en los niños”, enfatizó Valdez.

