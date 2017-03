Instituciones tarijeñas convocan a cumbre departamental para tratar la “ley del 8%”

El Comité Cívico y diferentes organizaciones, la Federación de Juntas vecinales Fedjuve y el transporte, convocaron a una cumbre departamental para este jueves por la mañana en el salón del Autotransporte y evaluar la Ley departamental del 8% aprobada el jueves en medio de enfrentamientos.

De antemano, algunos representantes exigieron a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT revertir esta Ley “maquiavélica”. En la Cumbre, la Gobernación explicará la afectación en su presupuesto, según el presidente cívico, Teodoro Castillo Sánchez, al pedir a la ciudadanía asista. “Vamos a estar en la lucha para defender los intereses del Departamento, no vamos a permitir que ocurra Mario Cossío otra vez, vamos a salir al frente, el gobernador tiene que rechazar esta Ley, estamos apoyando las necesidades de la gente”, enfatizó.

El dirigente de Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste, lamentó el accionar de la ALDT que está echando por los suelos aspiraciones de los barrios, “por simples decisiones de 16 personas en la Asamblea se está perjudicando a todo un pueblo, a miles de niños”, enfatizó el dirigente vecinal.

Al decir que miles de vecinos quedarán sin servicios básicos, Rosas acotó que “por intereses políticos está echándose por el suelo aspiraciones de cientos de personas, no se puede comprender cómo por intereses partidarios se perjudique a la provincia Cercado”.

Al mismo tiempo, el dirigente vecinal pidió “dejar de lado la apatía y acudir a la Cumbre del jueves para tomar decisiones de defensa de los proyectos, la dignidad de los niños, la salud, “no vamos a dejar que por intereses políticos se posterguen proyectos de agua, electricidad y gas”. “Tarija no puede seguir perdiendo tiempo, ya perdió su mejor momento económico, no puede seguir repartiendo el poco dinero que queda para que se gaste en cosas que nadie siente. Toda la provincia Cercado tiene que unirse, no pueden compararla con otras provincias”, sostuvo Rosas.

La asambleísta María Elena Méndez, llamó a la Ley del 8% “fraudulenta y adulterada”, cuando el jueves pidieron copia de la Ley no les dieron, el secretario se vio “en figurillas” no había en archivo, “no lo grabaron, seguramente para modificarla después a su conveniencia”.

La legisladorea aseguró que no aceptarán falsificaciones de la Ley. Asimismo repudió la represión policial del jueves, cosa que no ocurre cuando bloquean caminos, enviarán carta al comandante general reclamando por este accionar que pone en duda la imparcialidad de la ALDT.

El concejal municipal, Alan Echart Sosa, enfatizó que la Ley del 8% aprobada ilegalmente debe ser denunciada, pone en riesgo varios proyectos. “El pueblo de Cercado no puede quedarse callado ante esta injusticia de unos cuantos asambleístas, tiene que ponerse de pie cuanto antes”, convocó.

ALDT aclaró artículo 4 de Ley de 8% con un audio

La Asamblea Legislativa Departamental, a través del secretario General, Gustavo Ávila, dijo tener el audio original sobre el artículo 4 de la Ley del 8% para ocho alcaldes de Tarija, de esta forma buscan desvirtuar las aseveraciones de Unidad Departamental Autonomista UDA, de manipulación de este texto.

De acuerdo con la grabación, la asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Nora Terán, propone: “Quiero que tome nota, destino de los recursos. Los recursos económicos transferidos a los gobiernos autónomos municipales estarán destinados a financiar convenios intergubernativos”.

“…Con el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas para proyectos de inversión concurrentes en: servicios básicos, salud, educación, sector productivo y turístico”, expresó la legisladora, de acuerdo con el audio presentado.

Según Ávila, la legisladora propuso este texto del artículo que después fue considerado y entró en debate entre los asambleístas presentes, agotada la discusión el presidente de la ALDT, William Guerrero, sometió a votación para aprobarse sin modificaciones.

