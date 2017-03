El MAS reitera que no quiere desestabalizar a la Gobernación utilizando a la ALDT

El Movimiento Al Socialismo MAS no quiere desestabilizar la Gobernación utilizando la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, y específicamente la bancada de este partido, de acuerdo con su presidente departamental, Casildo Gudiño Gudiño, quien lamentó este tipo de versiones. “Es una pena que las autoridades de la Gobernación se manifiesten en ese sentido, no es cierto que el MAS esté desestabilizando al Gobernación a través de la Asamblea, en ningún momento”, enfatizó tras el acto con relación al asunto marítimo boliviano.

“La Gobernación tiene un plan de trabajo presentado ante la población, como compromiso ante el pueblo tarijeño en la campaña electoral; sin embargo, no está pudiendo cumplir por diferentes razones, con su propia administración. Ahora están buscando un culpable, ¿quién va desestabilizar?, el MAS”, prosiguió el dirigente al admitir una caída en los ingresos nacionales por la baja en el precio internacional del petróleo, las otras gobernaciones también tuvieron ese recorte.

“No obstante, esas gobernaciones siguen haciendo gestión, el ejemplo es Potosí, donde fueron invitadas las organizaciones sociales y pudo verse el trabajo, siguen avanzando mientras en Tarija se profundiza la frustración. No hay un buen trabajo desde la Gobernación, no están cumpliendo las autoridades ante el pueblo tarijeño y ahora están buscando un culpable, creemos que la población no lo va permitir y en algún momento juzgará y no se dejará mentir”, manifestó el militante masista.

“En ningún momento el MAS está queriendo desestabilizar, por el contrario, el gobernador (Adrián Oliva) está escapando sin predisposición para sentarse en la mesa y debatir para buscar salidas para el Departamento. Yo convoco al gobernador, como presidente del instrumento del cambio en Tarija, a que deponga sus actitudes y nos sentemos junto a nuestros ministros, al presidente cuando estén en Tarija y no nos escapemos a algún municipio”, ironizó el presidente.

Gudiño fue parte del acto en la plaza principal, de acompañamiento a la entrega de la réplica de Bolivia en la Haya, sobre la demanda marítima que está en curso, que se dio este martes por la mañana en el marco de la búsqueda boliviana de una salida al mar.

Por la tarde, en el parque temático se desarrolló un acto propiciado por la Armada boliviana con relación a la problemática marítima y la demanda de una salida al mar, que contó con la presencia de militares y estudiantes de algunos establecimientos educativos.

