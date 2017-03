Artículo de la “ley del 8%” habría sido irregularmente modificado durante su transcripción

La bancada de asambleístas de Unidad departamental Autonomista UDA pidió la grabación del audio, como del video y de fotografías de la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT del jueves, donde se aprobó la Ley del 8% del presupuesto de la Gobernación para ocho municipios de Tarija.

UDA sospecha que el texto de la Ley fue corregida ilegalmente lo que invalidaría este instrumento legal, el texto aprobado en uno de sus artículos habría ordenado asignar recursos para los “gobiernos autónomos departamentales”.

Tendría que haber dicho “gobiernos autónomos municipales” como menciona en el texto de la Ley enviado al gobernador Adrián Oliva Alcázar y que se habría corregido fuera de la sesión. Aunque este aspecto fue denunciado por el asambleísta departamental Willman Cardozo Surriable. “Es un error de fondo, vamos a ver cómo lo arreglan”, advirtió el legislador.

Entretanto el Secretario Waldemar Peralta Méndez dijo que tienen serias dudas, necesarias de confirmar. “En caso de que se haya modificado el texto original, es un hecho gravísimo”. “Se estarían cometiendo delitos, tendría que cerrarse la Asamblea, porque lo que deciden los asambleístas luego es modificado”, insistió al insinuar que no quieren ni afirmar ni desmentir nada hasta no tener información oficial.

Cardozo Surriable incluso dijo, el viernes, que la bancada del Movimiento Al Socialismo MAS estaba tan precipitada en su accionar que no grabó el texto aprobado de la Ley del 8% y el viernes buscaban fotos y grabaciones para tener el texto aprobado del instrumento legal.

MAS

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte, al negar cualquier modificación ilegal de la Ley del 8% explicó que cuando un artículo es propuesto, el escribano lo redacta y lee para su consideración y aprobación por mayoría. “Lo que se leyó está en los audios, lo que propuso el asambleísta también está, entonces no habría qué temer, no creo que nadie quiera ser sospechoso de falsedad, no sólo eso, estuvimos ahí los asambleístas y no hubo ninguna observación”, contradijo.

“Sin embargo -continuó Mancilla- si quiere hacerse política, show mediático, si quiere confundirse a la población, es correcto lo que hace la Gobernación, pero más allá de eso sería bueno sincerarse con la población”, ironizó el legislador del MAS.

Además, el asambleísta dijo que de los 1.300.000,000 de bolivianos de presupuesto 2017 de la Gobernación, unos 100.000,000 se transferirá para el 8%. “El ejecutivo departamental presupuestó 80.000,000 para los municipios, por tanto la afectación no será importante”, hizo notar.

Para Mancilla hay un discurso mediático que quiere embarrar la decisión de la ALDT, del MAS para que haya reactivación económica ante la falta de gestión de la Gobernación que en dos años sigue con los mismos problemas pese a haber administrado 5.000.000,000 de bolivianos.

Asambleísta dice que hubo modificaciones en relación al documento aprobado

Tras la aprobación de la Ley de Transferencia de Recursos Económicos de manera directa a los municipios de la Asociación de Municipios de Tarija AMT, la bancada de UDA, denunció que existe una falsificación en la notificación de la Ley que fue remitida al Órgano Ejecutivo con la que se aprobó en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa el día jueves, así lo indicó el asambleísta departamental, Bicher Ordoñez.

Ordoñez aseguró que se está frente a una figura de falsificación del documento que fue aprobado, con el que fue remitido al gobernador del Departamento, Adrián Oliva Alcázar. “Esto no es lo que se ha establecido, por eso estamos pidiendo de manera oficial y requerimiento de notaría que nos pasen el documento real para tomar las acciones legales”, informó el legislador.

Ordoñez dijo que se puede constatar en la notificación que se le remitió al ejecutivo que no es igual al de las imágenes tomadas de la pantalla instalada en la Asamblea de la computadora. “Se puede observar la falsificación en el Artículo 4 de la nota de la Ley aprobada, que fue remitida a la primera autoridad”, explicó y agregó que “llama la atención que al finalizar la sesión el día jueves, los asambleístas l momento de recurrir a las autoridades administrativas que estaba a cargo del documento final que ha sido aprobado, no hayan grabado o guardado nada en la computadora. Esta denuncia ya la hicimos conocer esa misma noche a los medios”, señaló.

Asimismo Ordoñez aseguró que”esa Ley, traerá una tremenda crisis, atentando contra la economía del Departamento. “No sólo vulnera la Constitución, siendo violentada desde su nacimiento, sino que ahora se está falsificando lo que el Legislativo ha aprobado. Con lo que se remitió al Ejecutivo, vamos a tomar medidas pertinentes”, advirtió el asambleísta.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter