8 mil niños corren riesgo de quedarse sin asistencia social, por ley del 8%

Tras la aprobación de la Ley del 8 % que transfiere de manera directa recursos a la Municipios, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) dijo que más de 8 mil niños corren el riesgo de quedarse sin asistencia social. “Quedarían sin ningún tipo de beneficio básico como ser alimentación para poder sobrevivir”, dijo Mery Polo.

La directora explicó que como Gobierno Departamental, hubo voluntad y entrega para trabajar por las personas más vulnerables y que la aprobación de esta Ley que también se refiere a débitos automáticos hará que se cierren 248 centros de albergues. “En esos centros trabajan más de 500 mujeres que en su mayoría son madres solteras que también van a quedar al margen sin percibir ese beneficio”, dijo la funcionaria.

También reprochó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no haya evaluado que su intención política va afectar a las personas más vulnerables y empobrecidas del Departamento. “Hoy que requieren de este apoyo es cuando a esta gente se le da la espalda. (…) Pese a que hemos hecho conocer a la Asamblea Departamental, cuáles eran los riesgos y el perjuicio a la Gestión Social, dieron continuidad a esta Ley política”, lamento la directora.

Asimismo explicó que ya habían centros que estaban funcionando y otros que en que se estaban trabajando para su apertura, sin embargo la Directora aseguró que se sienten cuartados para poner en marcha estos albergues. “Al no tener el presupuesto para dar inicio a estos programa no vamos a poder darle estos beneficios a estos niños. Nosotros estamos en la obligación de hacerle conocer a la población este daño y también que dentro del POA 2017, no se está contando con el presupuesto que implica esta Ley, eso quiere decir que estamos sujeto a cualquier cosa que diga la Asamblea (…) Esperamos que ellos reconsideren esta decisión tomada y que realmente se trabaje en beneficio de la gente empobrecida”, enfatizó Polo.

Finalmente, la funcionaria lamentó que unas de las principales políticas del Gobernador Adrián Oliva, que es de pensar en el bienestar de los más vulnerables, priorizando recursos para los necesitados, sea ahogado por una decisión política del partido del MAS.

