Diputado masista dice “regalo” de Bs 3 mil millones por competencia nacional al Gobierno Central, es sólo “prestexto”

El Movimiento Al Socialismo MAS, a través de su diputado, Lino Cárdenas Ortega, considera el reclamo de la gobernación por su aporte de más de 3.000.000,000 de bolivianos para obras de competencia nacional, un “pretexto” frente a su falta de capacidad de gestión.

Al manifestar que hablan de una supuesta crisis en el Departamento, remarcó que la Gobernación está en su derecho de asumir las acciones legales que crea conveniente para exigir esa devolución, sin embargo, por qué no lo hizo antes, ya están dos años en función. “Ya tendrían que haber asumido acciones vía judicial o administrativa, no lo hicieron y ahora mencionan el tema nuevamente en una actitud irresponsable, pero para dejar el discurso de que el gobierno no apoya a Tarija o hace obras de competencia nacional con su dinero, que asuman acciones legales”, dijo dijo el diputado.

“De esa manera se sabrá qué monto correspondía al gobierno y cuánto a la gobernación, o es un mero discurso, acotó al negar que el gobierno esté intentando voltear al gobernador a través de su brazo operativo que sería la Asamblea Legislativa Departamental. Eso es totalmente falso, absurdo, el gobierno no tiene el menor interés de querer tomar la gobernación, es otro discurso de esta institución para tratar de justificar su inacción, su falta de planes y proyectos, el expediente que tiene es echarle la culpa al gobierno. Lo descarto totalmente, el gobierno está en otra cosa, empeñado en cumplir su plan nacional hasta el 2020 para nada quiere meterse en contra de autoridades de la Gobernación”, contestó al insistir que esta entidad tiene que dejar se seguir buscando excusas.

Nuevo Sur

