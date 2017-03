Rubén Ardaya sobre estrangulamiento económico de la Gobernación: “Morales tiene que deshacerse de los liderazgos que no comulgan con él”

El secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya Salinas, declaró que la aprobación de la ley de 8% es parte de una estrategia nacional que busca la reelección del presidente Evo Morales Ayma, tiene que deshacerse de los liderazgos que no comulgan con él. “Fiel a esa política de terrorismo de Estado dieron las primeras señales con Leopoldo Fernández, la segunda señal es con Félix Patzi, después fue detenido Ernesto Suárez en Beni”, manifestó el funcionario de la gobernación.

En el caso de Tarija como no hay proceso legal, lo que quieren hacer es quitarnos nuestra capacidad de gobernar, de hacer gestión, la mejor manera es quitarnos los reducidos recursos que tenemos, argumentó Ardaya. “Como no han podido judicializar nada todavía aquí, están utilizando la estrategia del desgaste, estamos asumiendo acciones para salir de la crisis y eso es lo que no quieren, no quieren que se haga buena gestión”, insistió el secretario.

Bajo esa mentalidad autoritaria, el presidente y su gabinete y su partido, están castigando al departamento de Tarija desde hace mucho tiempo. La ley del 8 por ciento está en esa línea, hace poco aprobaron otra para los subgobernadores, acotó.

Comparte Facebook

Twitter