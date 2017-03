Reciente lluvia cuadripló promedio de volúmen de agua

Según el informe del Senamhi, la medición registró 88,6 milímetros por metro cuadrado cuando lo normal son 21 milímetros. La noche de antes de ayer se cuadruplicó la cantidad de volumen de agua que cayó en un período de tiempo relativamente corto.

El secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Gonzalo De Los Ríos, dijo que recibió el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senamhi, sobre la cantidad de agua que se precipitó con la torrencial lluvia del miércoles, que provocó varios destrozos, derrumbes, inundaciones de calles y casi paralizó la circulación vehicular en la ciudad por algunas horas.

“Se han visto la mayoría de las calles con un determinado volumen de agua, esto es a característica de un desastre; nos indicaban que en 64 años solamente dos veces ha ocurrido este hecho: uno el 2011 y otro el día de ayer. La lluvia ha sido de características excepcionales”, explicó el secretario.

En este sentido, el secretario acotó que el municipio realiza la limpieza de las bocatormentas de la ciudad periódicamente, la última vez fue la semana pasada. Sin embargo, lamentó que la basura se haya acumulado nuevamente en los ingresos de los desagües. “Hay que recalcar a la población de que la basura la tienen que colocar en su lugar, la basura debe ir en el basurero y no permitir de que tuvieran que botarla en la calle porque llegan a estos puntos bajos donde las bocatormentas, al final, no abastecen están tan sucias que no entra el agua”, agregó.

Asimismo, De los Rios argumentó que surgieron una serie de inconvenientes a raíz del mal manejo de la basura, que provocó el taponamiento de las bocas de tormenta en la avenida La Banda, la inundación de los barrios Los Olivos y 3 de mayo. “Sabemos que en el barrio las Barrancas hay una familia que ha tenido un inconveniente; sin embargo, nuestra gente ya se ha trasladado al lugar. Al igual que algunos árboles que se han caído en otras zonas. Todos estos hechos que han ocurrido en base al desastre, que ha sucedido ayer, la alcaldía ha atendido oportunamente y de acuerdo a los reclamos que nos están haciendo estamos acudiendo”, informó.

De Los Ríos mencionó que a través del reporte que les proporcionó el Senamhi, con la lluvia del miércoles por la noche y jueves por la madrugada el volumen de agua que se acumuló en la ciudad no se daba en la ciudad desde hace 64 años.

Alcaldía atendió emergencias ocasionadas por torrencial lluvia

El Gobierno Municipal de Cercado a través del secretario de Obras Publicas, Gonzalo De Los Ríos, brindó un informe sobre las consecuencias que dejo la lluvia del miércoles en la noche en la ciudad de Tarija.

De Los Ríos indicó que la Alcaldía atendió emergencias desde la madrugada del día jueves 16 en los barrios 15 de Agosto, Miraflores Luis Pizarro, La Florida, Olivos, 3 de Mayo, zona las Barrancas, avenida La Banda, avenida Integración y el colegio American School. “Estuvimos en el barrio Miraflores, en la avenida La Banda, donde encontramos boca tormentas toponeadas de basura, y esto no permite que las mismas funcionen de la mejor manera, en 3 de Mayo, en la calle Fray Manuel Mingo, se cayó un muro que gracias a Dios no se registraron daños personales, en el barrio Los Olivos, se inundó un sector, que ya estamos evacuando, y donde están ocurriendo los desastres, estamos atendiendo con el personal del municipio”, puntualizó.

“La lluvia acumuló un volumen de agua de 88,6 milímetros por metro cuadrado, una lluvia normal acumula 21 milímetros por metro cuadrado, asea la lluvia de anoche cuadriplico el volumen de agua que ha caído en un periodo de tiempo, por lo que se vieron la mayoría de las calles inundadas, y de acuerdo a estos datos la lluvia de anoche ha sido de carácter excepcional”, señaló el funcionario municipal.

Así también mencionó que se desplegaron dos grandes grupos, que a su vez se dividen en sub grupos, que están acudiendo a todos los casos que se dieron a causa de la lluvia.

De igual manera volvió a remarcar el pedido que hace el Alcalde Municipal, sobre la conciencia que la población debe tener, y colocar la basura en su lugar, para evitar que las bocatormentas queden tapadas por la basura y se tengan inundaciones en calles, avenidas y barrios de la ciudad.

