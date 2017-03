Gobernador sobre ley aprobada: “La solución no es canibalizar el Departamento, disputandose sus pocos recursos”

Cuando ayer el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, intentó ingresar a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, junto al asambleísta Willman Cardozo, tras encendidos discursos contra la alianza alcaldes, ALDT y Gobierno, se sucedieron jalones, empujones, gritos y hasta manotazos por la oposición de la Policía.

Oliva junto a sus secretarios y algunos legisladores llegó para tratar de ver a los huelguistas de hambre en el hemiciclo: asambleístas María Elena Méndez y Daniel Carvajal, ante lo cual los policías se opusieron desatando el forcejeo, aunque al final ingresaron.

Méndez y Carvajal se declararon en huelga el miércoles, ante la convocatoria por la directiva de la ALDT a sesión para este jueves y aprobar en detalle la ley del 8% impulsada por los alcaldes, la medida fue para evitar el tratamiento en detalle.

Antes del ingreso al recinto, fueron los discursos encendidos de Cardozo y Oliva, especialmente el primero quien dijo que con esta ley quieren cerrar la Gobernación, atenta la autonomía, quieren “bolsiquear” los recursos de Tarija.

Al decir que “es lo mismo que el gobernador se saque una ley para quitarles dineros a los alcaldes”, insistió que debe exigirse dinero al gobierno, aliarse todos los tarijeños para exigir regalías por la industrialización del gas, las contrapartes por proyectos nacionales.

Al cuestionar obligaciones del Estado central asumidas por la anterior Gobernación, el gobernador puso en duda a los alcaldes al preguntarse por qué no se unen para exigir el dinero que le corresponde a Tarija en lugar de impulsar una ley “maldita” que cerrará la Gobernación. “Que el gobierno nos reconozca plata y eso distribuirnos con las alcaldías, la ley es de boicot, sabotaje, para voltear al gobernador, “dejarlo sin plata y mañana pasado darle el golpe de estado, eso no vamos a permitir, el Departamento debe estar alerta. Muchos de los alcaldes ni le sacan la lengua al gobierno, hacen lo fácil de patear la puerta del gobernador, al gobierno no le dicen absolutamente nada, “qué han hecho para tenerle tanto miedo al gobierno”, enfatizó insinuante.

Oliva dijo que quieren afectar las inversiones de Tarija en un momento de crisis, desde hace siete años la AALDT se convirtió en un instrumento para defenestrar a un gobernador y después para ser cómplice del período más nefasto de Tarija donde se despilfarraron millones.

La solución no es que este Departamento tenga que canibalizarse disputándose los pocos recursos que quedan, la ALDT en lugar de apoyar al Departamento lo único que hace es aprobar leyes para perforar el presupuesto y los recursos de la Gobernación.

En Tarija lo único que hacen son campamentos para llevarse el gas, la energía, los recursos y nadie dice nada, cuestionó, ahora que se precisa ayuda el gobierno cierra sus puertas y entraba su desarrollo, hay dos caminos, apoyar a Tarija o el gobierno, enfatizó.

Fernando Barral Zegarra

