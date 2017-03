Con fuerte resguardo policial, la ALDT aprobó “ley del 8%” que fue calificada como “golpe económico” por allegados a la Gobernación

La Asamblea Legislativa Departamental, con su mayoría masista, aprobó anoche la Ley de 8 por ciento del presupuesto de la gobernación para 8 municipios de Tarija en medio de dura represión policial, huevazos contra legisladores y policías y cinco detenidos, cuyos nombres no se precisaron.

De comienzo, pese a la lluvia, se preveía una jornada tensa y de violencia. Los asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, tuvieron que ingresar a la Asamblea en medio de fuerte resguardo policial, ante los gritos y huevos lanzados que se estrellaron en paredes y algunos uniformados.

Mientras se desarrollaba la sesión y se iban aprobando uno a uno los seis artículos y dos disposiciones transitorias, los afines a la gobernación, para los alcaldes solamente funcionarios, gritaban consignas contra el MAS y sus legisladores.

La situación se tensionó con la quema de llantas viejas en algunas esquinas de la plaza y el lanzamiento de petardos y huevos, la Policía tuvo que dispersar a los protestantes con gas lacrimógeno. Hay versiones no confirmadas de policías heridos.

Al promediar las 09:00 horas cuando ya se supo que la ley había sido aprobada en su integridad, la Policía se reagrupo, seguramente para resguardar la salida de los legisladores, sin embargo, en ese instancia la situación volvió a violentarse.

Los protestantes que seguían en la plaza fueron acercándose más, tirando una seguidilla de petardos, algunos de ellos doblados y arrojados a los pies de los uniformados que salieron en carrera violentamente dispersando a los manifestantes.

En esa circunstancia detuvieron a una persona que fue llevada por la Policía, algunas mujeres que se quedaron fueron disuadidas de seguir en la plaza, los policías prácticamente tomaron la plaza principal para evitar que se junten los movilizados.

La prensa fue impedida de ingresar al hemiciclo, los uniformados argumentaban que tenían esa orden, aunque no precisaron quién la dio, una asesora de UDA cuyo nombre no fue precisada, afirmó que llegaron personeros de gobierno para ayudar al MAS.

Los movilizados que inicialmente eran bastantes, paulatinamente fueron disminuyendo a medida que transcurrían las horas, sin embargo, no bajó el ánimo que se levantaba con cánticos y estribillos contra los legisladores del MAS.

Al final de la jornada cuando uno a uno los asambleístas fueron dejando el edificio, se vio en las calles, las cáscaras de huevo, los petardos detonados, palos y pancartas que reflejaban la jornada violenta que vivió Tarija.

DICTADURAS

“Creo que al mejor estilo de las dictaduras se aprobó esta ley, no dejaron ingresar a los medios, se vulneraron una serie de procedimientos, se violó a la Constitución, leyes y el reglamento interno de la Asamblea”, declaro el asambleísta Willman Cardozo.

“En definitiva este es un golpe económico, artero a la propia democracia departamental, esta ley fue aprobada exclusivamente con consigna política, la han traído hecha, es un mamarracho, voy a denunciar en el Chaco, porque toca sus recursos económicos”, acotó el legislador chaqueño.

BOCHORNOSA

“Esta ley está por encima de la racionalidad, de la legalidad, hemos presenciado una sesión bochornosa, no se respeto el procedimiento, lo que se hizo es cumplir el proyecto de ley enviado por la AMT (Asociación de Municipios de Tarija”. Este criterio fue expresado por el legislador Mauricio Lea Plaza, al añadir que no es 8%, sino 14 si se calcula sobre 55% de regalías y si se calcula sobre 85 por ciento que es inversión sacando el 15% de funcionamiento es 17%.

Los asambleístas María Elena Méndez y Daniel Carvajal, levantaron su huelga de hambre iniciada el miércoles.

Legislativo remitirá a gobernación Ley sancionada

La Asamblea Legislativa este viernes, después de ser sancionada este jueves, remitirá a la Gobernación la ley que establece el 8 por ciento del presupuesto de esta entidad para 8 municipios del departamento, según el presidente, William Guerrero Quiroga.

El presidente de la ALDT admitió que la asamblea empezó a sesionar después de muchas situaciones adversas, sin embargo, la ley fue aprobada a pesar de los cuestionamientos de los legisladores de UDA y la huelga de hambre de los legisladores, María Elena Méndez y Daniel Carvajal. “Lo único que hace es normar una transferencia equitativa de recursos a los gobiernos municipales, es lo único que hace, no se le bolsiquea a la gobernación, es plata que va específicamente a los municipios de Tarija”, sostuvo.

El asambleísta agregó que fortalecerá a los municipios, el título de la ley es: de Transferencia para proyectos concurrentes. Aseguró que está previsto en el Estatuto departamental, como ley fundamental, en adelante queda trabajar y buscar financiamiento en base al diálogo.

Consultado si es evidente la versión del Secretario Rubén Ardaya de que esta Ley es parte de una estrategia nacional para la reelección de Evo Morales Ayma, contestó que no es así, que ” lo único que hace es dar a los municipios lo que no dio en 2 años para que los proyectos paralizados se terminen para lo cual también tiene que buscarse recursos: Para eso es necesario buscar los recursos, la gobernación actualmente no tiene recursos. Cn esta normativa se hará una pelea conjunta con más ingresos”, finalizó Guerrero.

Fernando Barral Zegarra

