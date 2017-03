Continúa la socialización de los “quioscos saludables”

El secretario de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Cercado, Germán Hoyos Delfín, dio a conocer que continúan realizándose las gestiones para socializar el tema de los quioscos saludables en las unidades educativas. Con ello se busca un bienestar de los estudiantes, concientizándolos para que asuman una alimentación más saludable.

“Este es un proyecto que tenemos desde el año pasado, encabezado por la Intendencia. Sin embargo, es un proyecto que nos gusta mucho, es profundamente educativo motivar a nuestros niños para que no coman chatarra y que tengan una comida sana, es el principio de la salud; a pesar de eso, tenemos que combinar ciertos aspectos que se escapan de nosotros no podemos ir y decirles a las unidades educativas que no vendan hamburguesas”, señaló el secretario.

Hoyos aclaró que el Gobierno Municipal no tiene tuición total sobre los quioscos al manifestar que son el resultado de procesos administrativos entre los directores de los colegios con las juntas escolares.

Asimismo resaltó que el Gobierno Municipal tiene la potestad para construir las infraestructuras educativas, mantenerlas, dotar el mobiliario y equipamiento necesario para la enseñanza. “Nosotros no tenemos nada que ver con la conducta de los estudiantes de los colegios, pero esto de los quioscos es una idea que queremos llevar adelante pero necesita de mucha sociabilización, de mucha educación y de tener competentes como las juntas escolares, padres de los estudiantes, y profesores; eso hará que nosotros podamos entrar a los establecimientos mediante un cronograma estructurado y orgánico para poder implementar el mismo”, agregó el funcionario.

Asimismo, considera que la idea es buena y se necesita un proceso de estructuración, orden y supervisión ya que no son actores propios del municipio, los que tienen que colaborar. “Hasta la fecha no hemos realizado ninguna inspección en los quioscos de las unidades educativas, pero si se tiene programado con la Intendencia municipal lanzar lo que son los quioscos saludables, que es un objeto importante a plantear en esta gestión e incorporarlos en todas las unidades educativas”, dijo la representante del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Mónica Jurado.

Al respecto mencionó sobre una reunión institucional donde se acordó trabajar en coordinación para implantar quioscos saludables. Jurado acotó que se trabajó con un pequeño proyecto municipal, el cual abarcó solamente a la provincia Cercado. “Tengo entendido que esta semana o la próxima se va hacer el lanzamiento oficial de este programa porque ya, inclusive en otros departamentos, ya está en marcha por lo cual quisiéramos agilizar la temática en Tarija, tomando en cuenta que ya tiene un avance importante dicho proyecto”, finalizó al funcionaria gubernamental.

María José Oliva Grimalt

