Asambleístas de UDA se declaran en huelga de hambre ante inminencia de aprobación de la “ley del 8%”

La presidencia de la Asamblea legislativa convocó a sesión ordinaria a los asambleístas para este jueves a las 16:00 horas, y tratar en detalle la ley del 8 por ciento o “Ley de Transferencia de Recursos Económicos para Inversiones a los Gobiernos Municipales”.

La citación fue difundida formalmente y se prevé una jornada conflictiva en el centro de Tarija, como ocurrió este miércoles por la tarde cuando algunas personas ante la posibilidad de aprobación de este proyecto de ley se congregaron para protestar.

Hay versiones no confirmadas de que mientras la Gobernación recurre a sus adherentes y afines, entre ellos varios funcionarios, para protestar y objetar esta aprobación a los gritos y con pancartas, el Movimiento Al Socialismo MAS está pidiendo resguardo policial.

Los oponentes al MAS, como el asambleísta Willman Cardozo Surriable, denunciaron que esta aprobación se dará tras la orden del mandatario Evo Morales Ayma que se reunió en Cochabamba el sábado con la bancada de legisladores del MAS y los alcaldes.

El presidente de la Asamblea, William Guerrero Quiroga (MAS) confirmó la reunión de Cochabamba, aunque negó que hayan tratado el proyecto de ley del 8 por ciento o que haya alguna orden presidencial, respondió que vieron el programa del Bicentenario.

Guerrero Quiroga calificó de “sensible” esta ley, aunque preguntó en qué le afecta a la gobernación esta “polémica ley”, dos convenios firmados con dos alcaldías rebasa el 8 por ciento de dinero que piden los alcaldes, este porcentaje es una base general. “Lo que tiene que entenderse es que este 1 por ciento es una base, si el gobernador considera que Cercado precisa más recursos tendrá que darle más, no quita que el Ejecutivo le dé más recursos al municipio que crea conveniente”, sostuvo.

El proyecto de ley de 8 por ciento para 8 municipios, 1 por ciento para cada uno de ellos fue aprobado en grande, de acuerdo a la gobernación le restará recursos al punto de que no tendrá ni para cubrir proyectos de carácter social.

En contraste los alcaldes arguyen que este proyecto busca normar la asignación de recursos de la gobernación a los municipios, que actualmente es arbitrario, de más de 100 millones de bolivianos comprometidos para los municipios el 2016, sólo recibieron más de 14 millones.

El Asambleísta afín a la gobernación, Daniel Carvajal Solano, al confirmar la reunión del MAS en Cochabamba, sostuvo que hay una decisión política va más allá de los intereses de Tarija, “quieren aprobar la ley antes de abril para mostrar a Evo que le obedecieron”.

HUELGA

La asambleísta María Elena Méndez, confirmó que junto a Daniel Carvajal Solano se declararon en huelga de hambre contra la ley “bolsiqueadora” que sangrará los recursos de Tarija, “queremos denunciar la dictadura que se vive en la Asamblea”. “Queremos que no se trate en detalle esta ley, es totalmente nefasta, va destrozar la Gobernación, se van a la deriva proyectos de salud, caminos, prácticamente quieren postergar más a Tarija, nos vamos a mantener firmes, convocamos a la población, movilizarse”, pidió Méndez.

Carvajal remarcó que se confirmó la reunión del MAS con el presidente y la decisión de aprobar el proyecto de ley para perjudicar a la Gobernación a través de sus proyectos que están en curso en las diferentes provincias y que no podrán hacerse por falta de dinero.

AMT cuestionó huelga de hambre de asambleístas

El presidente de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) Álvaro Ruiz García, cuestionó la huelga de hambre de los Asambleístas María Elena Méndez y Daniel Carvajal Solano, de quienes dijo que no quieren al departamento de Tarija. “Se quiere a Tarija no con discursos, sino con acciones concretas, nunca vi al asambleísta Carvajal reclamar por los proyectos paralizados en su municipio, tampoco a Méndez le oí reclamar por qué no transfieren recursos al municipio de Cercado”, replicó.

“El año pasado no transfirieron recursos, este año, más de dos meses, tampoco, las provincias son parte del departamento, nadie fue a ellas a ver las obras paralizadas, se luchó contra el centralismo nacional y ahora tiene que lucharse contra el departamental”, expresó Ruiz al decir que la situación es muy penosa, reconoció que quien pierde es el Departamento.

“El problema es complicado para los municipios, las cuentas de los proyectos concurrentes están cerrándose porque no tienen movimiento y esta ley garantiza los recursos”, finalizó el presidente de la AMT.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter