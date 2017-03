Gobernador no acatará Ley de Modificación Presupuestaria “por inviable e ilegal”

El Gobernador Adrián Oliva Alcázar, no acatará una ley inviable e ilegal como la de modificación del presupuesto de la Gobernación que establece además el débito automático para los subgobernadores si no les desembolsan recursos en los montos presupuestados.

El proyecto de ley sancionado por la Asamblea Legislativa Departamental ALDT y rechazado por el gobernador, fue promulgado este lunes por la tarde por el presidente de los legisladores, William Guerrero Quiroga, luego de que el plenario declaró infundadas las observaciones de Oliva. “Cómo nos vamos a debitar a nosotros mismos, nos vamos a sacar la plata de un bolsillo para ponerlo a otro?”, ironizó Oliva al calificar de inviable la referida ley.

“Hay una normativa nacional que establece cómo se administran los recursos. No la puedo aplicar, es inviable, inaplicable”, insistió tras el acto de inicio de instalación de 10.000 nuevas conexiones de gas natural a domicilio durante este año a cargo de la Empresa Tarijeña del Gas Emtagas, para beneficiar a personas que todavía no tienen este servicio.

La ley de modificación presupuestaria establece el desembolso de recursos para las Subgobernaciones, de acuerdo a los ingresos mensuales de la Gobernación y en los porcentajes presupuestados, de no cumplirse la disposición, se activa el débito automático. “Al gobierno no le importa Tarija”, sentenció Oliva, en otro orden, al referirse a que todos los proyectos de la Gobernación se hacen con recursos propios del Departamento como las instalaciones de gas, el aporte gubernamental no existe.

Consultado por este diario por qué menciona que al gobierno no le interesa Tarija, respondió que hicieron un esfuerzo por los proyectos de gas, sin embargo, las respuestas siempre fueron evasivas, desde el 2015 se habla de inversiones conjuntas, sin ninguna respuesta.

Dijo que su mensaje es que todos deberían trabajar por Tarija en este Bicentenario, incluido el gobierno, porque este Departamento le dio mucho al país a través de sus recursos naturales y tendría que haber un poco de reciprocidad.

Sobre la versión del ministro, Roberto Aguilar Gómez que responsabilizó a la Gobernación de desinformación, de manipulación de las informaciones, de mentir, Oliva respondió: “”ué le puedo decir al ministro. Me gustaría que venga a trabajar, hacer proyectos, obras. No debería llegar para que nos critiquemos, no voy a entrar en eso”, agregó al admitir que abril, mes de la efeméride de Tarija, del Bicentenario de la batalla de La Tablada, debería servir para que todos se pongan a trabajar por el Departamento.

Sub gobernador defiende ley

El subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, defendió la ley de modificación presupuestaria promulgada por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, William Guerrero Quiroga, el lunes, negó que se trate solamente del débito automático. “La ley lo único que dice es que si el subgobernador tiene 71.000,000 se debe garantizar su presupuesto”, respondió al aclarar que si bajan los ingresos de la gobernación, porcentualmente deben bajar los presupuestos de las Subgobernaciones.

La ley evitará la discrecionalidad. Con el pretexto de la caída de ingresos se redujo su presupuesto a varias Subgobernaciones; sin embargo, a otras no, remarcó al precisar que la gobernación con la caída de ingresos no se rebajó nada, redujo a subgobernadores. “La Gobernación lo que tiene que contestar es si quiere o no cumplir el presupuesto, si quiere cumplir, no se preocupe por los débitos, si no quiere cumplir, va tener débitos”, advirtió al lamentar que la gobernación satanice las leyes que no le gustan.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter