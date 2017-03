Comunarios del Rincón de la Victoria desmienten versión de “chantaje” de COSAALT

Los comunarios del Rincón de La Vitoria, a través de la asambleísta, Sandra Jerez, calificaron de falsa la denuncia del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija Cosaalt, de que impidieron el paso del equipo para reparar el sistema de paso del agua, dañado por la riada el mes de febrero.

La asambleísta declaró que la maquinaria entró arbitrariamente a un predio particular sin pedir la autorización correspondiente; asimismo es falsa la versión del directivo de que intentaron “chantajearle” con que hagan a cambio un sistema de riego.

La legisladora cuestionó que Cosaalt no dote también agua a los lugareños quienes prácticamente son los dueños; sin embargo, no tiene el servicio, tampoco agua para riego. “No tienen siquiera agua para consumo, para nosotros es muy preocupante esa declaración. Si bien Cosaalt no tiene tuición para el riego, la comunidad está viendo que la Gobernación o cualquier otra institución apoyen en concretar un proyecto de este tipo, sin perjudicar que el agua de la fuente natural de aquella zona, provea a esta ciudad como hasta ahora”, dijo la legisladora.

Nuevo Sur

