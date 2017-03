ALDT homeneajó a personalidades tarijeñas

En el transcurso del día de ayer, la Asamblea Departamental realizó un reconocimiento a diferentes personalidades de Tarija los cuales se destacaron en el ámbito de la educación el canto y la historia dejando un legado importante a toda la población tarijeña.

“A iniciativa particular propusimos el reconocimiento a dos personalidades importantes que han hecho un aporte sustancial, tanto a la educación en la historia y no solo a nuestro departamento sino también al país. Es el caso del doctor Eduardo Trigo O’Connor D’Arlach un connotado escritor, historiador pero además ha sido autoridad embajador y ocupo cargos a nivel internacional. Es un ciudadano muy meritorio que necesitaba un reconocimiento”, dijo la asambleísta departamental María Lourdes Vaca.

De igual manera, Vaca señaló que el hermano Manuel Fariñas aportó bastante en el ámbito de la educación del departamento de Tarija enfatizando que 30 años de su vida los dedicó al bienestar de la juventud tarijeña. “Este es otro reconocimiento importante como también el del profesor Ciscar Gálvez un cantautor de la provincia Méndez como también a la señora Enriqueta Ulloa también cantautora de la provincia Arce”, expresó la sambleísta.

La legisladora puntualizó que los reconocimientos que hace la Asamblea Legislativa Departamental son hechos trascendentales, que lo que buscan es poner en relevancia la connotación que tienen estas diferentes personalidades.

El historiador Eduardo Trigo O’Connor D’Arlach se refirió así al reconocimiento que le hicieron. “Estoy muy agradecido por la Asamblea de que me hagan un homenaje de esa naturaleza, el cual lo considero como uno de los más importantes que he recibido en mi vida, yo creo que ellos han obrado de manera imparcial y estoy profundamente agradecido, pese a mis varias ausencias de mi ciudad natal por diferentes circunstancias que la vida me deparó; jamás me sentí desligado de Tarija, ciudad que influyó decisivamente en mi vida y me inspiró para todo lo que pude hacer a través de mi trabajo”, dijo el historiador.

Trigo recordó, que durante la década de los 60 fue presidente del grupo de activistas Los Amigos de la Ciudad de Tarija los cuales pretendían revivir esta institución con un grupo de jóvenes, dándole movimiento mediante diferentes actividades entre estas el reconocimiento al alcalde Isaac Attie como también al poeta Octavio Campero. “El grupo está vigente y merecen toda mi admiración y respeto y mi apoyo personal todos tenemos la obligación de apoyar a ese movimiento que no tiene interés políticos partidarios absolutos, sino que todos los días velan por el progreso y el bienestar de Tarija”, expresó.

Por su parte, José Antonio Montellano, miembro del grupo de activistas Los Amigos de la Ciudad de Tarija señaló que el reconocimiento otorgado a las diferentes personalidades es muy merecido y no tiene cuestionamiento alguno acentuando que son ejemplos de vida a seguir. “Personalmente admiro mucho al doctor Eduardo Trigo de quien tengo la dicha de ser su amigo y disfrutar de sus conocimientos, de igual forma los otros personajes en otras áreas nos motivan de sobremanera a seguirlos”, finalizó el acrtivista.

Estos reconocimientos hacen parte de un poco conocer en vida que han hecho y que han aportado en nuestro Departamento, tanto en el ámbito de la cultura como también de la historia y la educación.

