Comunarios de “la Victoria” impiden el ingreso de técnicos de COSAALT que quieren reparar la toma de agua

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija Cosaalt, Víctor Arturo Ibáñez, dio a conocer que la institución se encuentra en estado de emergencia porque los comunarios de La Vitoria no dejan ingresar a los técnicos ni la maquinaria para reparar la toma de agua, que fue severamente dañada por la crecida del río el pasado febrero. “Ese arreglo que se hizo, hace un mes atrás, de los 30 metros de la toma de agua, ha sido de emergencia como una solución paliativa; a los dos días ha vuelto a crecer el rincón y se nos llevó la toma principal, ubicada en la parte de arriba. Hicimos las gestiones necesarias, poniendo conocimiento al alcalde de San Lorenzo, al alcalde de Cercado, al Sernap y después a los comunarios”, dijo el funcionario.

Cosaalt pretende ingresar al lugar con permiso del alcalde de la zona y del alcalde de Cercado, a fin de realizar los trabajos de reparación en la toma de agua evitando problemas futuros, que podrían desencadenarse con el corte de suministro de agua desde el mes de mayo si continúa este impedimento.

Ibéñez advirtió que la situación es grave. “Desde hoy teníamos que ingresar con maquinaria pero nos han puesto piedras en los zapatos empezando desde el Sernap (Servicio Nacional de Áreas protegidas) y de los comunarios, ya que los mismos nos querían chantajear con agua de riego y no agua potable. Ayer en la mañana tenía que desarrollarse una reunión en la comunidad y no se reunieron porque hubo mucha agua que imposibilitó el paso. Cosaalt tiene la predisposición de solucionar el problema, ir al lugar y repararlo, aunque sea vamos a tener que ir con policías para poder ingresar. El comandante de aquí dice que es jurisdicción de Méndez, no tenemos ni veinte policías es un problema grave, que desde hace dos semanas estamos mendigando a los alcaldes para entrar como también detrás de los comunarios para que nos den permiso”, dijo el consejero.

El funcionario dijo que el principal problema son los comunarios, quienes no dejan ingresar al personal de Cosaalt ni la maquinaria para solucionar el desperfecto.

Por otra parte, Ibañez manifestó que hoy a las 9.00 horas la Cooperativa en reunión a efectuarse se declarará en emergencia y por consiguiente ingresará al lugar por la fuerza. “Queremos solucionar, restaurar todo el daño, en primera instancia los comunarios entendieron pero ahora nos están chantajeando con que quieren agua de riego; ningún trabajador tiene permiso de entrar los técnicos están ahí pero se nos impide el paso”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

