Reparación de daño en la toma de agua del Rincón de la Victoria en suspenso por acción de campesinos

El gerente de la Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija Cosaalt, Fernando Vidaurre dio a conocer que desde el día lunes se procederá a los diferentes trabajos de restauración en la toma de agua del Rincón de la Vitoria las cuales sufrieron serios daños tras el desastre natural efectuado el pasado 19 de febrero “Nosotros queremos comunicar y hacer conocer a la población que partir del día lunes Cosaalt está comenzando con la restauración del desastre que ha ocurrido en las toma de agua del rincón de la Vitoria para evitar que a partir de finales de mayo la población se quede sin el suministro de agua potable”, dijo Vidaurre.

En este contexto Vidaurre mencionó que el desastre fue de gran magnitud por lo que se están cuidando todas las condiciones para que por consiguiente se pueda intervenir en el lugar en beneficio de la población tarijeña. “También está involucrado el municipio de San Lorenzo también nos va apoyar el municipio de Tarija de modo que ya se han hecho las reuniones pertinentes con el alcalde de San Lorenzo con sus técnicos con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y con la comunidad fundamentalmente con los comunarios del rincón de la Victoria”, dijo Vidaurre.

En este sentido argumentó que de igual manera se llevó a cabo una reunión con el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, para poder intervenir a partir del día lunes con maquinaria pesada en el lugar a restaurar los accesos. “Todo esto lo que estamos haciendo con nuestras brigadas propias de Cosaalt con recursos de la cooperativa aproximadamente estamos poniendo inicialmente 1 millón de bolivianos pero no sabemos si ese monto económico va ser suficiente o no.

Nosotros tenemos que asegurar que todo este antes de mayo para no poner en riesgo el suministro del líquido elemento a la población de Tarija”, sostuvo Vidaurre.

Asimismo recalcó para que para la tranquilidad de toda la población no se realizarán cortes por dicho servicio durante las reparaciones correspondientes acentuando que ya se están tomando todas las previsiones necesarias para evitar esta serie de inconvenientes en la ciudadanía.

