Pese a invitación, Ministra de Planificación no asiste a reunión con la Gobernación

La ministra de Planificación, Mariana Prada Noya, se reunió con diferentes autoridades del departamento de Tarija, menos la gobernación a pesar de la carta que le envió en cuanto se enteró de la presencia de la autoridad del gobierno nacional.

Prada se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, William Guerrero Quiroga, el presidente de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) Álvaro Ruiz García y el presidente de los subgobernadores, Walter Ferrufino Gaite, entre las principales autoridades.

Ante la insistencia de la prensa, la Ministra aseguró estar dispuesta a reunirse con la Gobernación si el gobernador la llamaba, el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez, al enterarse de la llegada de la autoridad le envió una nota para encontrarse por la tarde.

Sin embargo, la Ministra no apareció a las 16:00 horas en la gobernación, lugar que había propuesta Peralta para el encuentro y ver de buscar acuerdos que permitan a la gobernación salir de su crisis económica, que arrastra a todo el Departamento.“Se reunió con todos menos con la gobernación, lamentamos nosotros que no haya podido reunirse con la gobernación, le enviamos una nota que fue recibida en el Ministerio de Planificación, estaba enterada de eso, pero no asistió”, afirmó Peralta.

Parece que el gobierno está haciendo oídos sordos de la profunda crisis que vive Tarija, esperamos que esto cambie, es un tema muy lamentable, acotó el funcionario que espero a la autoridad nacional en la gobernación, infructuosamente. “Hemos tomado conocimiento a través de medios de comunicación que su autoridad se encuentra en la ciudad de Tarija, por ello, aprovechando su presencia invito a usted a que podamos reunirnos el día de hoy viernes a horas 16:00 en el Salón Rojo”, expresó la carta.

“Para analizar la crítica situación económica por la que atraviesa nuestro departamento y avanzar en las alternativas de solución que hemos trabajado y requieren la ayuda del gobierno nacional”, añadió la carta que al final no surtió efecto.

Asamblea promulgará ley y Gobernación la demandará

“Vamos a demandar todas las leyes que estén en contra de la normativa legal vigente”, advirtió el secretario de Coordinación de la Gobernación Waldemar Peralta Méndez, al referirse a la Ley de modificación presupuestaria que será promulgada por el presidente de la Asamblea Departamental, William Guerrero Quiroga.

El gobernador Adrián Oliva Alcázar rechazó la promulgación de esta ley con varias observaciones, sin embargo, éstas fueron declaradas infundadas por la Asamblea que autorizó al presidente la promulgación en las próximas horas.

Esta Ley prevé desembolsar recursos para los subgobernadores según lleguen las transferencias económicas a la gobernación y de acuerdo a lo presupuestado, incluso puede recurrirse al débito automático.

Según Peralta los subgobernadores son parte de la gobernación, no pueden debitarla a ella misma, además el presupuesto no permite cubrir compromisos que los subgobernadores asumieron en obras, en Bermejo hay compromisos por 500 millones de bolivianos y se recibirá 50 millones por año hasta el 2020.

Fernando Barral Zegarra

