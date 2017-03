Ministra de Planificación: “He venido a ver cómo podemos trabajar (con la Gobernación)”

La ministra de Planificación, Mariana Prada Noya, aseguró estar ayudando a Tarija no solamente en gestiones presupuestarias, sino también a través del financiamiento de varios proyectos.

MARIANA PRADA (MP): (…) El Ministerio de Planificación tiene toda la voluntad de ayudar a subsanar todo este asunto del presupuesto que ha surgido desde hace varias semanas, es más, desde el 16 de enero una comisión del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo ha estado trabajando con la gobernación para ir identificando algunos de los problemas técnicos que surgían del presupuesto, a pesar de ese trabajo se ha seguido manifestando que no existía la voluntad de colaborar, vengo aquí en firme, aunque el gobernador no me ha solicitado ninguna reunión ni nada, he venido a ver cómo podemos trabajar, he venido con un equipo técnico, está aquí el viceministro James Rodríguez para que finalmente el pueblo tarijeño tenga el presupuesto que se merece, que refleje técnica y financieramente todo lo que la Asamblea ha dado como mandato, todo lo que el pueblo ha solicitado como obra, entonces eso como un primer dato que quiero que quede reflejado en sus notas.

Un segundo aspecto el gobierno a través de los fideicomisos ha estado colaborando al Gobierno departamental para que culminen obras que son centrales, para el Oncológico el gobierno está dando el 50 por ciento en calidad de fideicomiso, solamente para esta gestión, por fideicomiso tenemos una cifra de 22 millones de bolivianos para que gobernación pueda culminar sus proyectos, creo que es momento de que las autoridades nos podamos sentar, nos podamos poner de acuerdo, más de la mano de la Asamblea vamos a trabajar más en detalle para que el Ministerio ayude a planificar muchos de los temas aquí. Sus preguntas por favor…

NUEVO SUR (NS): ¿No ha podido informarle al Gobernador que estaba viniendo a Tarija para concertar una reunión?

MP: No, bueno, es que él nunca me ha hecho ninguna invitación, pero aquí está mi equipo técnico, vamos a estar aquí todo el día, entonces no hay ningún problema de pasarnos por allá para poder trabajar…

NS: ¿Se va comunicar con el gobernador?

MP: Bueno, yo creo que sería una mejor idea que él me llame, pero yo no tengo ningún problema de hacer el contacto.

PROYECTOS

Sobre los 133 proyectos la Ministra reiteró lo que dijo el anterior Ministro, se trasladó a una bolsa porque hay muchas incoherencias técnicas, una vez subsanados volver a inscribir los proyectos en el sistema para su ejecución.

Después se identificaron cerca de 73 proyectos aprobados por la Asamblea, pero que los técnicos de la gobernación no los inscribieron en el sistema, remarcó al responsabilizar a la entidad departamental de esta no inscripción.

Negó que el Ministerio haya modificado arbitrariamente el presupuesto, vinieron a ayudar a subsanar, Tarija precisa que la inversión se empiece a movilizar, el tema técnico no puede ser una tranca para la inversión pública.

Fernando Barral Zegarra

