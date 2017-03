Gobernación se adhirió a apelación de la Fiscalía que pide 6 años de reclusión para Mario Cossío

La Gobernación de Tarija al adherirse a la apelación de la Fiscalía, que pidió 6 años de cárcel para el exgobernador Mario Cossío Cortez después del fallo judicial de 2 años y medio, está plenamente de acuerdo con el contenido y los términos de la solicitud.

La afirmación es del asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez al añadir que la gobernación como víctima, además, no cuenta con un fundamento técnico legal, incumple el Código de Procedimiento Penal, no tiene un accionar independiente y se somete a la Fiscalía.

El supuesto daño económico en el proyecto caminero Tojo-La Verdiguera, por el cual Cossío fue acusado de conducta antieconómica, fue resarcido por el responsable de este hecho, el exsubprefecto de Avilés, asumió la responsabilidad junto a su asesora legal. “Mario Cossío no participó de forma directa en este caso, el contrato se firmó antes que él sea prefecto y los apelantes saben que su involucramiento responde a la estrategia de persecución aplicada por el gobierno del MAS”, según Lea Plaza.

Sobre el criterio del funcionario Iván Vaca Parrado de que la gobernación se adhirió a la apelación por obligación, Lea Plaza contestó que la obligación surge al momento de presentar la querella, antes del juicio, no después, como es este caso. “La víctima tiene derecho a apelar una decisión judicial, pero no está obligada a hacerlo”, de acuerdo al asambleísta que se basó en el Código de Procedimiento Penal, además dijo que cuando fue prefecto no se activó ninguna acción judicial ni en contra ni favor de Cossío.

En cambio en la actual gestión de la gobernación, sí están activando contra Cossío al presentar la apelación mencionada y luego de dictada la sentencia, cuando no está obligada a hacerlo, insistió Lea Plaza que fue aludido por Vaca Parrado. “El trasfondo de estas acciones incomprensibles es la intención de excluir a Mario Cossío de la disputa político departamental y nacional con la mayor cantidad de sentencias condenatorias posibles y en ese objetivo confluyen el MAS, la gobernación y la Fiscalía”, dijo el asambleísta de UDA.

Para Lea Plaza es una pena que en este cometido haya personas que no son fieles a la verdad histórica de los hechos, a la justicia y a los valores de lealtad y consecuencia, insinuó el legislador cuya organización se alejó de la alianza de la Gobernación.

Nuevo Sur

