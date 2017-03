Para alcaldes afines y sin que medie ni una carta: Gobierno Central desembolsará Bs. 7 millones para cada municipio

El presidente de los bolivianos Evo Morales Ayma volvió a reunirse con los alcaldes de Tarija nuevamente, mientras varias instituciones ruegan por ser atendidas, volvieron a enviarle, “desesperadas”, una segunda carta pidiéndole reunión.

La alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, confirmó la reunión en La Paz de diez alcaldes de Tarija, no estuvo Cercado, con el mandatario quien comprometió 7.000,000 de bolivianos para cada uno de ellos, 4.000,000 para producción y 3.000,000 para “Evo cumple”.

DESESPERACIÓN

“Ante la desesperación de las instituciones tarijeñas, por la crisis financiera que vive el Departamento, nosotros enviado una segunda carta al mandatario para reunirnos y pueda conocer de boca de las instituciones la realidad que vive Tarija”. La declaración es del presidente de los empresarios privados de Tarija, Álvaro Baldivieso Castellanos, al recordar que una primera carta fue enviada hace un par de semanas, sin respuesta hasta ahora, y este martes enviaron una segunda carta pidiendo reunión.

ANTICIPOS

La próxima semana llegará el mandatario para recibir los proyectos de los alcaldes y el 15 de abril efectuar los anticipos de los recursos para la ejecución de los proyectos nuevos, como la entrega de 22 tractores agrícolas con todos sus implementos, dos por municipio.

Según la alcaldesa, el mandatario está apoyando con hechos concretos, no solamente por ser año del Bicentenario, sino que cada año apoya a los municipios. En La Paz el miércoles también se elaboró una agenda tentativa del Bicentenario en abril.

El mandatario anticipó a los alcaldes que en abril estará cinco días gobernando el país desde Tarija, visitará a los municipios, entregará proyectos, anunciará otros nuevos, “que es una forma de trabajar directamente con la población”.

PRESIÓN

Castellanos espera que todas las instituciones se sumen al pedido. “Ojalá que el presidente atienda este llamado y venga a conocer de las instituciones regionales lo que está pasando en Tarija, al margen de la crisis, hay una gran presión sobre las empresas”, dijo el empresario.

“La presión sobre las empresas contradice lo que dicen las autoridades, de que se apunta a país y departamento productivo, el Estado impone una serie de sanciones a las empresas empujándolas a la informalidad que es más fácil que ser formal. Nosotros también somos pueblo y necesitamos ser atendidos”, insistió Castellanos al criticar la excesiva politización que se observa en Tarija, nunca se vio a esta región tan dividida políticamente, parece ser una guerra de todos contra todos”, lamentó Baldivieso.

El gobierno, la Gobernación, los subgobernadores, los alcaldes, nunca pasó esto en Tarija, tiene que haber un acuerdo departamental para una solución económica, de lo contrario están con el peor de los criterios: “mientras él no gane, no me importa perder”, graficó Baldivieso

Según el MAS, Morales no precisa cartas

De acuerdo con dirigentes del Movimiento Al Socialismo MAS, el presidente Evo Morales no necesita cartas para reunirse con algún sector, “últimamente estaba en El Rancho, cualquiera se le acercaba y le hablaba y el presidente es un hombre de gestión, asume”, dijeron miltantes de esta tienda política.

El dirigente Juan José Huanca Mamani criticó el envío de cartas al mandatario porque el fin parecería ser otro, que la gente vea que se mandan cartas a través de declaraciones que al final son un show, “si veo al presidente ahí, voy le doy la mano y me reúno”, expresó el dirigente.

Al confirmar la próxima semana la llegada de Morales a Tarija, Huanca aseguró que ahí podrá verse nuevamente la apertura de esta autoridad a todos los sectores. “No es que atienda a un solo sector y después se cierre, eso es una falacia y desubicación”, dijo el militantes.

“El presidente no necesita cartas, va estar aquí, además pregunten cuándo ha negado algo, está financiando con la mitad el oncológico, algunos vecinos le han llevado las condiciones previas para la planta de tratamiento y va apoyar”, insistió.

