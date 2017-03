Gobernador lamenta política de “dilatación” de ministros a través de publicaciones de prensa

El gobernador Adrián Oliva Alcázar, ante las publicaciones sobre su gestión, este jueves, por los Ministerios de Economía y Finanzas y Planificación, exhortó a los ministros hablar directa y abiertamente sobre la problemática de Tarija. “En vez de comunicarnos por la prensa, deberíamos hablar directamente, pedir apoyo al Departamento no debería ofender a nadie, no estamos ofendiendo a nadie con pedir que nos ayuden ahora que lo necesitamos”, expresó Oliva.

“Así como antes Tarija ayudaba al país en época en que no habían excusas ni reparos para beneficiarse de los ingresos del Departamento, hoy quisiéramos que el Estado boliviano apoye a Tarija, que no busquen “pelos en la leche ni tres pies al gato”, ironizó el gobernador.

“Que no traten de justificarse para dilatar las decisiones, quienes tiene experiencia en la gestión saben que cuando hay voluntad, todo se puede, si algo está mal se corrige, si algo debe cambiarse, se cambia, con voluntad todo se puede”, insistió Oliva.

“No es el mejor camino hablar a través de los medios o tratando de descargarnos, da la impresión de que hay descargarse antes de atender las solicitudes que les han llegado”, acotó el funcionario que reapareció ante la prensa después de varios días.

La autoridad aseguró que desde fines de diciembre están presentando toda la documentación cumpliendo todos los pedidos, para lograr la certificación del Ministerio de Finanzas que permita el acceso a un crédito de la banca privada. “Completamos la información y surgen nuevas observaciones y nuevos pedidos, los completamos y surgen otros, da la impresión de que estos pedidos no son para avanzar, sino dilatar un proceso y eludir una responsabilidad”, argumentó la primera autoridad del Departamento.

Oliva reiteró que no están pidiendo que el gobierno les entregue dinero, sólo precisan certificación para gestionar un crédito, es un certificado que acredita que podemos gestionar un crédito, el mismo certificado lo necesitamos para los fideicomisos con el gobierno. “Cómo está gobernación para esos fideicomisos no tiene problemas, claro como es para pagar los proyectos del gobierno resulta que todo está bien, no hay observaciones y no nos equivocamos en el trámite”, volvió a ironizar.

“No se puede actuar con el departamento de Tarija de esa forma, decenas de empresas están esperando más de 550.000,000 de bolivianos, certificados con planillas de obras, sean pagados, hay 60.000,000 que se deben a los municipios que están esperando”, el pago, explicó.

“Qué les vamos a decir, que falta un documento, una firma, y lo vamos a hacer a través de los medios de comunicación cuando tendríamos que sentarnos en una mesa a trabajar, se lo pedí pública y personalmente al ministro, lamento la respuesta”, finalizó el Gobernador.

Asamblea Departamental recurrirá al careo con ministros

Para el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez las dos solicitadas de los Ministerios de Planificación y Economía y Finanzas contradicen la versión de la Gobernación sobre la modificación del presupuesto 2017 de esta última. “Vamos a tener que hacer un careo para ver quién dice la verdad o a futuro vamos a tener que instalar un polígrafo aquí, cuando haya interpelaciones, realmente es preocupante la situación”, ironizó el legislador ahora crítico de Oliva.

La Gobernación, a través de los secretarios Manuel Figueroa y Karim Leytón responsabilizaron al gobierno de modificar inconsultamente su presupuesto 2017, a través de los Ministerios de Economía y Planificación, negaron cualquier modificación presupuestaria.

“Los Ministerios echan la culpa a la gobernación, la Gobernación a los Ministerios y al final aquí no pasó nada. Los secretarios son ratificados, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental es manoseado por funcionarios locales o nacionales. No hay ningún respeto”, acotó Lea Plaza.

Fernando Barral Zegarra

