Empiezan a notarse falencias en la construcción de la recientemente inaugurada terminal de buses

A pocos meses de su inauguración, con todo el personal en el lugar ya establecido, como también las diferentes agencias de transporte, la nueva Terminal continua presentando una serie de falencias las cuales preocupan de sobremanera a la población tarijeña y a las diferentes personas que se aproximan a la ciudad desde el interior del país.

En esta oportunidad el NUEVO SUR se aproximó a las instalaciones de la misma para verificar el estado en que se encuentran las diferentes arterias de la Terminal, tras varios comentarios de la ciudadanía, los cuales argumentaban que el terraplén de embarque se encuentra en muy mal estado generando mal aspecto a dicha Terminal, la cual prácticamente cuenta con una infraestructura nueva.

“Yo vengo de La Paz y me sorprende, me dicen que esta Terminal no tiene ni un año está sumamente desgastada quizá no se la elaboró tomando en cuenta este tipo de imprevistos, cosa que me parece irresponsable, soy una persona que por trabajo cada año vengo a Tarija y podría decir que hasta la vieja Terminal estaba más apta y es decepcionante porque a simple vista se ve una linda obra pero de cerca se ven los desperfectos”, dijo la señora María Acuña, la cual se encontraba en las instalaciones de la nueva Terminal.

De igual manera, el señor Pedro Colque residente paceño manifestó su preocupación en torno al estado de la Terminal enfatizando que su principal expectativa al venir a la ciudad de Tarija, después de muchos años, era conocer la infraestructura de la nueva Terminal; sin embargo, al ver el estado en el que se encuentran varias partes de la misma, quedó sorprendido por el poco tiempo de funcionamiento de la obra.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio Gonzalo de los Ríos señaló que la alcaldía ya está trabajando en el lugar hace aproximadamente un mes, a su vez lamentó que cuando se hizo el asfaltado por efectos de la vibración y el compactado que se realizó se rompieron unas cañerías de agua que existían en el sector. “Debido a aquello hubo infiltración de agua y esto ocasionó que hubieran sentamientos en los andenes y ahí es de que se tomó la decisión de reponer la cañería posteriormente se colocó un elemento que además protege la cañería una especie de espuma y se están volviendo a compactar los espacios y a reponerlos”, dijo el funcionario.

En este contexto, De los Rios puntualizó que hasta la fecha ya se ha repuesto alrededor de cinco o seis, subrayando que actualmente están trabajando en el lugar por lo que hasta el día viernes darían por finalizado este trabajo. “Incluso hemos hecho pruebas con el elemento sin asfaltar, hemos ingresado con camiones y demás y no ha pasado nada y ahora estamos procediendo a realizar los asfaltados correspondientes”, finalizó el secretario.

María José Oliva Grimalt

