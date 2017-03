Denucian que el MAS quiere nombrar a toda costa, a sus acólitos como vocales electorales

La Asamblea Legislativa Departamental ALDT, a través de algunos legisladores, ensució la calificación de candidatos a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), unos a otros se acusan, para algunos el proceso cayó mientras para otros, sigue en curso.

La asambleísta de ISA (Integración Sociedad Autonomía) Norma Flores Gutiérrez renunció a la presidencia de la comisión especial creada para la calificación, al denunciar que fue impuesta en el cargo por el asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte. “Ellos deben tener sus gallos por los cuales votar, nosotros no conocemos nada, me imagino que es eso”, dijo la renunciante al aclarar que renunció al cargo de presidenta, pero no a ser miembro de la comisión especial que calificará a los postulantes.

Vaca

La asambleísta María Lourdes Vaca afirmó que el proceso de calificación está empañado. “La presidenta impuesta de la comisión renunció al cargo; sin embargo, Mancilla no lo aceptó. Aparte de entrometerse en la decisión de una bancada, asume que no debe renunciar”, cuesionó la asambleísta.

“La bancada indígena se retiró de la comisión especial, tras los cuestionamientos de que el vicepresidente, Gilberto Sánchez Márquez, al ser directivo de la ALDT no puede ser miembro. Entonces qué hacemos ahora?”, se preguntó Vaca.

“Para sellar con broche de oro, Mancilla convoca a reunión de la comisión para este jueves, cuando ya no sirve, se ha caído el proceso, hasta las 24 horas del miércoles tenían que estar evaluados los proponentes y emitido el informe al pleno para la selección”, afirmó la legisladora.

“El asambleísta del MAS, Jorge Arias, presidente de la Comisión de Constitución entró en alternancia, al hacerlo hace que Mancilla sea presidente de la Comisión Especial, pierden un voto y como no quieren perderlo, imponen como presidenta a Flores”, reveló Vaca.

“Encima aceptan como adscrito a la comisión al Gilberto Sánchez, cuando está impedido al ser vicepresidente de la directiva de la Asamblea”, agregó Vaca al expresar que mucha gente conocida afín al MAS se presentó como los abogados Valeriano, padre e hijo, develó la asambleísta.

“Entretanto preocupa que estén manipulando el padrón electoral, actualmente hay una sola representante, la vocal Zulma Sánchez, designada por el mandatario Evo Morales Ayma, quien está ahí fue jefe de informática en el último proceso electoral”, insinuó sugestivamente la asambleísta

Mancilla

Por su parte el asambleísta Erwin Mancilla declaró que extrañamente Flores renunció presionada por Vaca y negó que le haya impuesto como presidenta ya que dirigió la sesión de la comisión especial y cerró la reunión. “Esta renuncian no tiene fundamento legal, debería cambiar a su asesor. No asumió la presidencia porque es vicepresidente, como tal ahora convocó a nueva reunión para este jueves y elijan al presidente de la comisión especial, si allí dicen que asume la presidencia, lo hará”, dijo y recordó que la comisión especial se creó a propuesta de UD-A.

Aseguró que el plazo para abrir los sobres de los postulantes no venció este miércoles, no están desfasados, los sobres de los postulantes llegaron recién este martes por la tarde, ahora convocan a reunión para este jueves.

Guzmán

El asambleísta del MAS, Abel Guzmán Murguía, aseguró que el proceso sigue adelante, no hay plazos para la apertura de sobres, el plazo de 24 horas existe para la publicación de los nombres aceptados como postulantes, responsabilizó a UD-A de los problemas surgidos.

34 mujeres y 29 varones quieren vocalías del TED

34 mujeres y 28 varones profesiones hicieron llegar sus documentos a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT en el intento de ser vocales electorales, Ingres Gonzales, Maritza Sánchez, Gerardo Espíndola, Mario Gallardo, Ricardo Guzmán, María Bernal, Jannet Párraga Tapia.

Luciana Pérez, Lucy Acosta, Anahy Pérez, Alicia Mallcu Villca, Wilma Miranda, David López, Freddy Espejo, Silvia Hilarión Calderón, Rolando Aguirre, Héctor Lima, Giselle Vilte, Noemy Sardina, Yara Velásquez, Luis Cavero, Fermín Rojas Rojas.

María Luz Arce Condori, Jaime Rodríguez, Franz Mercado, Yoni Gareca, Heydi Antelo, Andrés Cuevas, Alicia Durán, Mary Soledad Tárraga, Mónica Lenz Roso, Ivis Artunduaga, Gustavo Ávila, Luis Fernando Justiniano, Marcelo Quiroga, María Segovia.

Judith Ordoñez, Dorian Terrazas, Elmer Acebo, Zacarías Valeriano, Héctor Dávila, Pablo Valeriano, Edgar Aguilar, Clementina Barroso Chiri, Joel Bass Werner, Wilson Tito, Miguel Gallardo, Deysi Cárdenas Ortega, Jaime Zeballos, Liberth Baldivieso.

Olivia Vásquez, Adela Cisneros, Judith Bedoya, Olivia Centellas, Eliana Suárez, Janeth Chungara Bejarano, Magda Calvimontes, Lesly Alemán, Valeria Medina, Angélica Galeán, Rosa Esther Jiménez y Ramiro López Aramayo.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter