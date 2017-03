Secretario de la Gobernación sale al paso de alcaldes para “arruinarles el show”

En un duro careo, en plena plaza principal Luís de Fuentes y Vargas, aparecieron envueltos este lunes, alcaldes de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) y la Gobernación por la paralización de obras y la crisis económica que tiende a agudizarse en lugar de solucionarse.

Inicialmente llegaron a la plaza los alcaldes, Álvaro Ruiz, Nicolás Herrera, Roger Farfán y Gladys Alarcón Farfán para pedir que el gobernador Adrián Oliva Alcázar visite los 50 proyectos concurrentes paralizados desde hace unos dos años.

En eso apareció el secretario de Coordinación de la Gobernación Waldemar Peralta Méndez, para darles una carta pidiéndoles reunirse y ver que ayuden a gestionar, “ante su cercanía con el gobierno”, la certificación gubernamental para acceder a un financiamiento bancario.

RUIZ

Al reiterar que hay planillas impagas de proyectos concurrentes desde hace tres años, el presidente de la AMT, Álvaro Ruiz, manifestó que con todo gusto ayudarán a gestionar el crédito, pero pidió no mentirle al pueblo de Tarija que está compuesto por la ciudad y el campo.“Esta es la oportunidad para solucionarlo (el tema del crédito) si ustedes nos comprometen hacer un reunión con el presidente”, interrumpió Peralta, mientras Ruiz aseguró que harán las gestiones porque estos días se reunirán con el presidente Evo Morales Ayma.

“Vamos a gestionar lo que se tenga que hacer por el Departamento, pero hay que hacer todos, no solamente los alcaldes, también la Gobernación y ésta hacia las provincias, lo invitamos a debatir al gobernador públicamente para hablar de montos”, insistió Ruiz.

El alcalde afirmó que actualmente reunirse con el gobernador es más complicado que con el presidente, admitió que hay paralización de obras y de la economía, atribuyó a los técnicos de la gobernación que no están actuando bien.

PERALTA

“Está la palabra del alcalde, nosotros vamos a esperar las próximas horas para ponerle fecha y hora para reunirnos con el presidente y los alcaldes y para que el regalo a Tarija sea el plan de rescate financiero y el crédito bancario”, enfatizó Peralta.

De acuerdo con Peralta solamente falta la certificación del gobierno para tramitar el crédito bancario, no que este pueblo que tanto le dio a Bolivia, “con autoridades tan amigas del presidente”, no nos puedan ayudar para contar con recursos.

ALCALDESA

La alcaldesa Gladys Alarcón respondió que la Gobernación no precisa cuánto del crédito bancario es para los municipios, no se puede hacer gestión cuando no se tiene un dato certero de cuánto les llegará a ellos, para apoyar tiene que haber información precisa.

ALCALDE

El alcalde de Padcaya Roger Farfán saludó la entrega de la carta porque hay incomunicación con la Gobernación personalmente participará de la reunión por la necesidad de salir de la parálisis económica de los municipios, en Padcaya hay ocho proyectos concurrentes paralizados.

Gobernación saludó que el gobierno reconozca crisis

La Gobernación saludó que el gobierno nacional, a través de una solicitada publicada en el diario NUEVO SUR, reconozca la crisis económica que vive Tarija porque las gráficas mostradas confirman la caída de los ingresos departamentales, incluidos los municipios.

El asesor José Luis Gandarillas Tejada remarcó que Gobernación y municipios viven de la renta petrolera que cayó en picada, en un inicio el gobierno no aceptaba la crisis económica, ahora se ve que el gobierno departamental estaba en lo cierto.

Sobre el saldo en caja y banco de la Gobernación de 180.000,000 de bolivianos, respondió que este monto es menor a los años anteriores, lo que muestra que la Gobernación tuvo una mayor eficiencia en su ejecución en comparación a pasados años.

Además hizo notar que estos 180.000,000 de saldo del 2016, en los primeros meses del 2017 se cubre el cierre de gestión, los pagos devengados de la gestión anterior. Asimismo, hizo notar que el 45% de ese monto se va al Gran Chaco.

Fernando Barral Zegarra

